El fichaje de Yan Diomande y la renovación de Vinicius para el Real Madrid más letal mientras la opción de Rodri se desvanece

De repente el Real Madrid experimentó en sus propias carnes todo el esplendor del mercado de verano. En cuestión de cuatro horas el club blanco anunció dos de las operaciones más sonadas de los últimos años y también más esperadas por el madridismo.

A eso de las 16:00 horas de ayer Yan Diomande se confirmó como nuevo jugador del Real Madrid para los próximos siete años, mientras que a las 20:00 horas, todo perfectamente planificado, saltó la noticia de la renovación de Vinicius hasta 2032.

Una apuesta de futuro con el costamarfileño de apenas 19 años y el traspaso más caro de la historia de la entidad, y una continuidad, la del brasileño, que llevaba gestionándose desde hacía un par de años. Dos piezas, al fin y al cabo, que van a hacer del equipo de José Mourinho un conjunto con mucho más colmillo.

Eso sí, el mercado también le mostró la cara amarga al Real Madrid. Rodri, cuyo fichaje parecía muy encaminado en los últimos días a falta de cerrar un precio con el Manchester City, de repente se alejó del Santiago Bernabéu. Mucho, casi de forma definitiva.

El centrocampista le dio el "sí" al Fútbol Club Barcelona, por lo que ahora los culés tienen vía libre para negociar con el City tras este giro inesperado de los acontecimientos.

Yan Diomande, apuesta firme

Diomande voló a la capital de España, pasó el reconocimiento médico y después se hizo oficial su firma con el Real Madrid. 125 millones de euros tienen la culpa de este traspaso, una cantidad que podría rozar los 130 en función de una serie de objetivos variables.

Eso es lo que se embolsará el Leipzig después de haber contado con el jugador apenas un año, una rentabilidad exagerada tras firmarlo procedente del Leganés el año pasado por unos 20 'kilos'. Eso sí, los pepineros recibirán parte de ese pastel por los derechos de formación.

Los regates de Diomande con el Leipzig. Fuente: Opta

Se trata de una apuesta clara de futuro por parte del Real Madrid. Es el traspaso más caro de la historia del club blanco, por lo que la confianza es ciega en él.

El costamarfileño llega para ser el dueño de las bandas en el Santiago Bernabéu durante los próximos años. Un futbolista que puede actuar por ambos costados y que siempre tiende a ir hacia fuera, algo que ayuda a descongestionar el juego.

Sus estadísticas de la temporada pasada así lo atestiguan. El extremo puede jugar por ambas bandas, aunque en el Leipzig ha terminado actuando más por la derecha. No habría conflicto alguno por lo tanto con Vinicius y Mourinho podría formar con un tridente formado por el brasileño por la izquierda, Diomande por la derecha y Mbappé en la punta.

El peligro generado por Diomande en la Bundesliga. Fuente: Opta

Suena bien, pinta muy bien, porque el Real Madrid gana todavía más en colmillo, será un equipo más letal.

Con Diomande los blancos van a ganar todavía más en regate. Si Vinicius ya vuelve locos a los laterales por su costado, ahora los rivales tendrán que doblegar esfuerzos con el costamarfileño atacando por el lado contrario.

Fue el segundo jugador con más regates completados en las cinco grandes ligas el año pasado, y eso para un jugador que le gusta tanto actuar pegado a la banda es una ventaja enorme.

Yan Diomande - Mundial 2026 Fuente: Opta

Diomande es capaz de hacer grandes conducciones con su pierna derecha y, en un abrir y cerrar de ojos, cambiarse el balón para pegarle con la zurda. Es una de sus grandes habilidades, como la de atacar espacios y ganar a los defensas rivales en carrera incluso con el esférico controlado.

Además cuenta con una cualidad que Mourinho agradecerá notablemente. El costamarfileño se sacrifica en defensa, y eso en un equipo en el que Vinicius y Mbappé estarán más liberados aportará mucho equilibrio.

Vinicius, cuerda para rato

Por fin se desencalló el culebrón Vinicius. Dos años de negociaciones interrumpidas que se retomaron este verano y que se solucionaron en cuestión de unos pocos días.

El brasileño quería seguir en el Real Madrid y el Real Madrid quería seguir contando con un futbolista diferencial. Se aproximaron posturas, el club subió su oferta y el jugador la vio con buenos ojos.

Acuerdo hasta 2032, una extensión de contrato de seis temporadas más. Toda una vida vistiendo de blanco y adiós a un asunto que comenzaba a escamar demasiado a las puertas del inicio de la nueva temporada.

"Ocho años en el Bernabéu son muy cortos. Seis años más y para siempre", dijo Vinicius para 'resucitar' su perfil en Instagram donde el día antes había borrado todas las fotografías de manera sorprendente. Toda una declaración de amor al club que apostó por él, que creyó en él cuando era un joven en ciernes y que ahora reafirma su confianza en su valía.

Ahora Vinicius jugará mucho más tranquilo sabiendo que su futuro está en el Santiago Bernabéu. Seguramente el público que le silbó durante la temporada pasada también tenga que aceptar perdonar al que será su jugador durante tantos años más, uno de los más desequilibrantes del mundo.

Tras dos temporadas rindiendo por debajo de lo esperado, esta nueva era puede recuperar al mejor Vinicius, al que estuvo muy cerca del Balón de Oro.

Su desborde por la banda, su asociación con Mbappé, el nuevo entendimiento con Diomande, y la forma en la que encaje en el engranaje de Mourinho serán fundamentales para llevar de nuevo al Real Madrid al camino de los títulos.

Rodri se aleja

Entre tanta celebración blanca se coló el único varapalo del día con Rodri como protagonista. El centrocampista, que apuntaba a vestir de blanco este mismo verano, pasó de mirar al Santiago Bernabéu a hacerlo al Camp Nou.

Un giro radical en el futuro del campeón del mundo, que después de su gran actuación en el Mundial volvió a estar en la órbita de los grandes clubes europeos.

El Real Madrid encarriló su fichaje y ya trataba de cerrar el precio de la operación con el Manchester City. Sin embargo, el Barça siempre estuvo al acecho de un futbolista que también encajaba en su plantilla a la perfección, más aún después de la lesión de Frenkie de Jong.

Así las cosas, parece que la opción del centrocampista se desvanece pese a que el conjunto blanco sigue necesitando un futbolista del perfil del madrileño. Dos grandes noticias y un contratiempo en unas horas frenéticas de mercado para el Real Madrid.