El Real Madrid y Vinicius acercan posturas para la renovación tras la esperada cumbre en Valdebebas

El Real Madrid y el entorno de Vinicius Jr. mantuvieron este miércoles la reunión que ambas partes esperaban desde hace semanas. El objetivo: desbloquear la renovación del brasileño, cuyo contrato actual expira en junio de 2027.

José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, y Juni Calafat, Chief Scout y director de Fútbol Internacional del club blanco, acudieron esta mañana a la ciudad deportiva de Valdebebas. La cita terminó con buenas sensaciones en ambos bandos.

Todo apunta a que el acuerdo definitivo está cada vez más cerca.

El Real Madrid ha elevado su propuesta económica. La oferta anterior rondaba los 20-22 millones de euros netos por temporada, una cifra de la que el club no pensaba moverse hasta ahora. La nueva se siente como un gesto para transmitir a Vinicius su peso específico dentro del proyecto que dirige José Mourinho.

El bloqueo entre ambas partes se remonta a los meses posteriores a la Copa América de 2024, cuando se abrió un diálogo que nunca cristalizó en acuerdo. Hace unas semanas, el propio Vinicius reconoció en una entrevista que no tenía "prisa" por renovar y que restaban "muchas cosas que discutir" con el club.

Vinicius Jr. entrenando con el Real Madrid. Real Madrid

La negociación ha tenido hasta ahora dos puntos concretos de conflicto. El primero, un bono por renovación reclamado por el lado del futbolista. Se trata de una fórmula sin precedentes en la historia reciente del club, algo que el Real Madrid se resiste a aceptar por el riesgo de sentar precedente para el resto de la plantilla.

El segundo foco de tensión era el reparto de los derechos de imagen. Club y jugador se dividen actualmente ese ingreso al cincuenta por ciento, un esquema que ambas partes analizaron durante la cumbre y que podría cambiar.

Un cierre a corto plazo

Con la oferta ya mejorada sobre la mesa, el Real Madrid reclama ahora una resolución rápida. La entidad quiere despejar cuanto antes la incertidumbre sobre el futuro de su estrella.

Mourinho, que sueña con un ataque junto a Mbappé, Bellingham y Yan Diomande, no interviene en la decisión final, aunque ha mantenido conversaciones para retener al brasileño y la sintonía con él es buena.

"Ha ido muy bien, conociendo al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Mourinho quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y que haga mi fútbol", declaró Vinicius esta misma semana a los medios oficiales del club.

De fondo, una salida seguía viva antes de la cumbre. El Arsenal, con Andrea Berta y Mikel Arteta al frente, había mostrado interés real ante un eventual traspaso valorado en más de 150 millones de euros.

Tras el encuentro de este miércoles, sin embargo, todo el proceso confirma la intención del club de blindar a uno de sus futbolistas más determinantes. La continuidad de Vinicius en el Santiago Bernabéu parece hoy el escenario más probable.