El Real Madrid acuerda la cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina

Franco Mastantuono será futbolista de la Fiorentina la próxima temporada. El futbolista argentino se irá cedido al club italiano tras cerrarse el acuerdo con el Real Madrid, tal y como avanza Fabrizio Romano.

El préstamo será de un año y no incluirá opción de compra por parte de la Fiorentina. Es decir, Mastantuono regresará a las filas del Real Madrid en junio de 2027, tras acabar la temporada.

El club blanco encuentra, así, destino para el jugador de 18 años -hace los 19 en dos semanas- tras cumplir su primer curso en Madrid. El objetivo es que en la Fiorentina obtenga los minutos que necesita para seguir creciendo y adaptándose al fútbol europeo.

El Real Madrid entendió que lo mejor para la carrera de Mastantuono era salir cedido una temporada. Hace un año, el club blanco pagó 60 millones de euros a River Plate para hacerse con su fichaje con un contrato hasta 2031.

Su campaña no fue sencilla. Empezó teniendo protagonismo con Xabi Alonso, pero una pubalgia frenó su participación con el equipo. A partir de ahí, a su regreso, el reparto de minutos fue decayendo para él.

Mastantuono acabó la temporada jugando un total de 1.484 minutos -1.037 en Liga y 293 en Champions-, en los que marcó tres goles y dio una asistencia. Sin embargo, su último tanto oficial fue en enero -hace ya siete meses-.

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