Lamine Yamal: "Mi madre me tuvo con 16 años y mi padre tuvo que ir a coger cosas de la calle para traer comida a casa"

Lamine Yamal disfruta de unos días de descanso después de proclamarse campeón del mundo con la selección española. El futbolista del FC Barcelona aprovecha las vacaciones junto a su novia, Inés García, aunque también dedica tiempo a su familia.

El extremo siempre ha destacado el papel que han tenido sus padres en su carrera. En varias entrevistas recordó los sacrificios que realizaron durante su infancia, marcada por dificultades económicas y por el esfuerzo constante para salir adelante.

En una nueva conversación concedida a El Larguero, el internacional español volvió a hablar de aquellos años. Lo hizo al ser preguntado por la presión que soportan los deportistas de élite tras alcanzar el éxito.

Para Yamal, ninguna exigencia profesional puede compararse con la que vivieron sus padres cuando él nació. El futbolista quiso poner en valor todo lo que hicieron para sacar adelante a la familia.

"Mi madre me tuvo con 16 años y mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión", aseguró durante la entrevista.

Lamine Yamal, en el Mundial Europa Press

Sus padres eran muy jóvenes cuando nació. Mientras Mounir encadenó distintos trabajos para aportar dinero al hogar, Sheila Ebana trabajaba en una cadena de restaurantes de comida rápida.

No es la primera vez que el delantero recuerda sus orígenes humildes. En varias ocasiones ha explicado cómo aquellas experiencias marcaron su forma de entender el esfuerzo y el valor del trabajo.

La llegada a La Masía supuso un punto de inflexión en su vida deportiva. A pesar de la separación de sus padres, el jugador ha mantenido una relación cercana con ambos y siempre ha agradecido su apoyo.

Su madre ocupa un lugar muy especial en esos recuerdos. Yamal ha destacado en numerosas entrevistas el esfuerzo que hizo para compaginar el trabajo con el cuidado de sus hijos.

Lamine Yamal durante un partido de Champions. Europa Press

Mientras disfruta de las vacaciones, Yamal también acapara atención por su relación con Inés García. La influencer viajó a Estados Unidos para acompañarlo durante el Mundial y celebrar con él el título.

Tras la competición, ambos han compartido diferentes momentos juntos en redes sociales. En uno de los últimos vídeos publicados por la creadora de contenido, el futbolista apareció para dedicarle unas palabras de cariño.

"Espectacular. Si encontráis una chica que vista mejor y más guapa que ella, me rapo las cejas", comentó el internacional, mostrando el buen momento personal que atraviesa antes de regresar a la disciplina del Barcelona.