José Ángel, psicólogo: "Los jugadores de ahora no ven fútbol, salvo Eric García. Es una enciclopedia que conoce todo"

El psicólogo deportivo José Ángel Caperán ofreció hace un tiempo una entrevista en el canal de YouTube 'El Banquillo by Eleven Up'.

En ella, el especialista analizó las dinámicas mentales del fútbol y desveló detalles sobre la mentalidad de deportistas de primer nivel con los que ha trabajado o a los que observa detenidamente.

Durante el encuentro, Caperán lamentó la desconexión táctica de las nuevas generaciones. Explicó que la gran mayoría de los jóvenes futbolistas actuales muestran rechazo a consumir fútbol en su tiempo libre, mostrando apatía incluso por revisar sus propias actuaciones.

Sin embargo, destacó una brillante excepción que rompe este molde: "Los jugadores de ahora no ven fútbol. Yo no conozco a ningún jugador que se vea partidos de 90 minutos. Bueno sí conozco uno: Eric García. Es la Biblia, una enciclopedia del fútbol mundial. Se lo ve todo, conoce a todos los jugadores, conoce hasta el banquillo del Arenteiro".

Para Caperán, esta devoción absoluta por el juego y el estudio minucioso de los rivales dota a Eric García de una ventaja competitiva excepcional.

Otro futbolista elogiado por el especialista fue el cántabro Sergio Canales. El psicólogo lo sitúa como un modelo de fortaleza mental ante las dificultades y de insaciable curiosidad profesional. Caperán reveló las palabras de admiración que suele dirigirle personalmente:

"Canales es un ejemplo extraordinario de resiliencia. Es un científico del fútbol, un explorador del fútbol. Cualquier cosa que está saliendo, ya lo está probando él. Tiene la visión de 'quiero llegar hasta aquí y todo lo que pasa está dentro de ese camino para llegar hasta ahí'".

José Ángel Caperán, psicólogo deportivo. Captura de pantalla

Asimismo, Caperán utilizó casos reales para explicar cómo la presión puede nublar la mente de un deportista en momentos críticos. Recordó un penalti errado por Ante Budimir, desmitificando la idea de que fuera un fallo técnico y atribuyéndolo a un problema puramente de atención:

"Un lapsus. Se saltó algún paso en su rutina antes de tirar, igual que cuando uno se olvida del pin del móvil".

Finalmente, el psicólogo analizó el caso de deportistas que, por su entorno familiar y educativo, ya poseen una fortaleza mental innata sin requerir apoyo externo. Mencionó a Rafa Nadal como el mejor exponente de esta autogestión:

"Nadal no necesita un psicólogo deportivo. Todo lo que ha trabajado, todo lo que desarrolla, ya lo tiene incorporado por la educación que le dio su tío. No es ni padre ni entrenador, es su tío, es la combinación perfecta".

Con estas revelaciones, Caperán deja claro que el éxito en el deporte de élite depende de controlar variables invisibles para el gran público.