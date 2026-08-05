Infantino quiere dejar a España sin la final del Mundial 2030: ofrece el partido a Marruecos a cambio de apoyos

Gianni Infantino se sigue tambaleando al frente de la FIFA y busca apoyos de manera desesperada. Una de sus últimas intenciones es la de ponerle en bandeja la final del próximo Mundial 2030 a Marruecos y arrebatársela a España en busca de apoyos que le sustenten en el cargo.

Esa es la información que publica el prestigioso diario The Times. El periódico británico asegura que Infantino le ha ofrecido la gran final del Mundial 2030 a Marruecos para sentirse arropado después de los últimos reveses que ha sufrido.

Infantino ha prometido a Marruecos que, si le muestra su apoyo incondicional, la final del Mundial 2030 por la que 'pelean' desde hace varios meses España y Marruecos terminará jugándose en el país africano.

El Estadio Casablanca, que tiene una capacidad para unos 115.000 espectadores y que Marruecos ha vendido como la joya de la corona, se impondría de esta manera al nuevo Santiago Bernabéu.

Marruecos ha sido uno de los países más leales a Infantino desde que asumió el cargo, y lo sigue siendo hoy en día. Así, en busca de ratificar un apoyo amigo, el presidente de la FIFA quiere 'comprar' una declaración pública de apoyo a cambio de la final del Mundial.

Rafael Louzán, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, llegó a afirmar el pasado mes de enero que la final del Mundial se jugaría en España. "España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final", aseveró de manera rotunda. Sin embargo, ahora esa premisa ya no está tan clara.

Una búsqueda desesperada de apoyos

Gianni Infantino convocó para este miércoles una reunión de urgencia con los altos cargos de la FIFA en Rabat, Marruecos.

El durísimo varapalo que se llevó con el rechazo frontal del proyecto FIFA Forward Enterprise, por el que pretendía vender parte de los derechos de la Copa del Mundo a manos privadas a cambio de grandes cantidades de dinero, ha llevado a Infantino al borde del precipicio.

Con esta reunión, el dirigente buscaba cerrar filas con su núcleo de dirección después de que el plan fuera aparcado de forma brusca.

The Times también asegura en su información que los asesores fieles a Infantino están buscando insistentemente a figuras reconocidas que salgan en defensa del presidente de la FIFA. Algunos de ellos son exjugadores que suelen ser imagen del organismo.

Infantino afrontará el próximo 18 de marzo de 2027 unas elecciones presidenciales en Rabat, y las mira con mucha incertidumbre dado el delicado momento que atraviesa actualmente al frente de la FIFA.

El dirigente suizo se encontró con el rechazo frontal de la UEFA a las pocas horas de conocer que trataba de vender parte del Mundial y de sus competiciones a manos privadas.

La UEFA incluso amenazó con el boicot, ya que ni sus clubes ni sus federaciones se presentarían a jugar a las competiciones organizadas por la FIFA en el caso de que la idea siguiera adelante.

Otras confederaciones como la Concacaf o la AFC también reaccionaron de manera contraria, por lo que las voces críticas en el mundo del fútbol fueron más que evidentes.