Ferran Torres, 26 años: "Me levanto y lo primero que hago siempre es meter 1 minuto todo el cuerpo en agua fría"

Ferran Torres vive su momento más dulce. Consagrado como el gran héroe de España tras su estelar actuación en la final del Mundial, el atacante valenciano abrió las puertas de su intimidad profesional tiempo atrás en el programa Miobio Podcast.

En esta charla grabada en Valencia, el futbolista reveló los minuciosos detalles de su rutina diaria y su preparación física, demostrando que detrás del éxito de élite existe un riguroso control de los hábitos cotidianos.

Para Ferran, el día comienza con un choque térmico inmediato para activar el organismo: "Intento, aunque no siempre, levantarme y meterme un minuto todo el cuerpo en el agua fría porque es una manera de gestionar el estrés mejor. Además te ayuda a activarte y a tener energía".

Esta terapia de frío se extiende tras la actividad física: "Luego de entrenar me gusta hacer mis ocho o diez minutos de agua fría de piernas", detalla sobre su recuperación.

El contraste llega por la tarde en la sauna: "Me gusta mi sesión de quince o veinte minutos de sauna, uno de mis momentos favoritos del día porque te evades del mundo; da igual lo que haya pasado, estás tranquilo con tu música".

Su jornada concluye volviendo al hielo: "Termino con un minuto de agua fría otra vez y ya a cenar y a la cama".

Aunque no medita de forma tradicional, utiliza la tensión del frío para centrarse: "Cuando estoy dentro del agua fría, que son momentos de estrés, intento controlar la respiración y visualizar".

Ferran Torres. Europa Press

Su preparación también abarca aspectos psicológicos en el vestuario, donde se aísla antes de competir: "Siempre llego con mi música y, hasta que falta media hora antes de salir a calentar, cuando empiezo a activar y a meterme en el partido, estoy con los auriculares en mi mundo, bebiendo mate con Ronald [Araujo]".

La nutrición compone el resto de su blindaje físico: "Sobre todo ahora que estamos teniendo tantos partidos seguidos, a lo que más importancia le das es a la recuperación y a la alimentación".

En los días de partido, mantiene un menú invariable: "Suelo comer siempre lo mismo: arroz con dos trozos de contramuslo y dos huevos encima. Me gusta mezclarlo todo y hacer plato único".

Esta disciplina es estricta en su hogar: "En mi casa no podemos comprar nada malo, siempre todo sano".

Para el delantero, todo forma parte de un engranaje indispensable: "El entrenamiento invisible son las horas que haces en casa dedicadas a la recuperación, a la alimentación, al descanso y a estar bien a nivel de salud".

En última instancia, esta dedicación responde a una convicción inquebrantable sobre el poder mental: "Toca trabajar como el que más, dedicarle más horas que nunca y trabajar la mente, porque la mente es el 80% y a partir de ahí vas consiguiendo pequeñas victorias diarias".