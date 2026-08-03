El Real Madrid confirma los traspasos de Gonzalo y de Palacios al Fulham de Arbeloa

Se confirmaron los secretos a voces. Gonzalo García y César Palacios dejan el Real Madrid y ponen rumbo a la Premier League para convertirse en nuevos jugadores del Fulham.

El Real Madrid y el conjunto inglés alcanzaron un acuerdo para los traspasos de estos dos canteranos, que pasarán a ponerse inmediatamente a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

El delantero es una clara apuesta de Arbeloa desde que llegó al banquillo inglés. El salmantino también conoce a la perfección a Palacios, por lo que llegan dos piezas importantes para su proyecto.

Gonzalo firma por las próximas cinco temporadas en el Fulham y espera seguir creciendo como futbolista en una liga tan importante como la Premier League. A sus 22 años, espera contar con muchos minutos de calidad a las órdenes de Arbeloa. De hecho, su contrario podría ser prorrogado otros doce meses más allá de 2031.

"Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí. Quiero agradecer a la junta directiva y a Arbeloa la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy emocionado de empezar", aseguró Gonzalo en sus primeras declaraciones a los medios oficiales del club inglés.

En el caso de Palacios, también firma por las próximas cinco temporadas con opción a una más.

El Real Madrid se guarda el 30%

Gonzalo se marcha al Fulham por una cantidad cercana a los 40 millones de euros más variables. El Real Madrid, sin embargo, se guarda una fórmula que le está funcionando a las mil maravillas en los últimos tiempos.

El club blanco traspasa un 70% de los derechos del jugador al Fulham y se reserva un 30% por los que podría volver a ingresar más dinero en el futuro en el caso de una nueva venta del futbolista.

Además, el Real Madrid se guarda una opción de recompra preferencial que le haría tener un derecho privilegiado en el caso de que quiera recuperar al delantero.

Gonzalo dio el salto al primer equipo del Madrid la pasada temporada. Tras lucirse en el Mundial de Clubes a las órdenes de Xabi Alonso, se ganó un hueco en la plantilla. Durante el curso, llegó a disputar 39 partidos dejando ocho goles y tres asistencias.

El futbolista se despidió además con una carta en sus redes sociales en la que celebró haber cumplido el sueño de haber defendido la camiseta del Real Madrid y aseguró estar "eternamente agradecido".

Carta de despedida de Gonzalo

Doce años han pasado desde que el sueño de un niño pasó a no ser solo un sueño. Con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía cada vez que vestí esta camiseta, me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que el Real Madrid siempre formará parte de quién soy.

Me siento muy agradecido con todas aquellas personas con las que he compartido momentos inolvidables y me han ayudado en esta increíble etapa de mi vida. Y en especial, con todos vosotros, madridistas, quienes desde el primer día hasta el último me habéis hecho sentir vuestro cariño. Un privilegio que nunca olvidaré.

Defender este escudo ha sido el mayor orgullo de mi vida. Desde siempre y por siempre. Eternamente agradecido. ¡Hala Madrid!