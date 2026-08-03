El Leipzig confirma las negociaciones por Diomande pero no lo da por perdido: "No hemos llegado a ese punto"

El RB Leipzig no da por perdido a Yan Diomande. No, al menos todavía. Eso es lo que se desprende de las recientes declaraciones de Marcel Schäfer, director deportivo del equipo alemán, sobre el futbolista costamarfileño.

Schäfer confirmó en Sky Sport Alemania las conversaciones con el Real Madrid, pero aseguró que ni mucho menos está cerrada ninguna operación para el desembarco del atacante en el Santiago Bernabéu.

"Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado, pero simplemente no es así. No hemos llegado a ese punto todavía", comentó el director deportivo del Leipzig.

Marcel Schäfer no ocultó que el Real Madrid tiene un serio interés por el futbolista y ambos clubes mantienen abiertas las conversaciones: "Si un jugador se plantea el tema, hay que respetarle por abordarlo y mantener conversaciones al respecto, también con el propio jugador y su agencia de representación. Eso es lo que hacemos, sin garantía alguna de que el traspaso se produzca o no", comentó sobre las negociaciones en marcha.

Eso sí, volvió a lanzar el dardo y a dejar claro que el futbolista no es todavía jugador del Real Madrid: "Al fin y al cabo, hay todo tipo de escenarios en los que puede seguir vistiendo nuestra camiseta", dijo.

Por otra parte, el director deportivo también habló sobre la disputa de agentes que amenaza con enturbiar la operación, ya que Diomande cambió recientemente de agencia para unirse al mismo representante que lleva a Vinicius.

"Hubo un cambio de agentes, y nuestro contacto ahora es Roc Nation, eso nos lo dejó claro Yan. No creo que una transferencia se vaya a caer por esto, si es que llega a haber una transferencia, en primer lugar", dijo el responsable de la parcela deportiva del Leipzig.

Diomande, a la espera

Mientras tanto, el futbolista sigue aguardando a que se produzcan los acontecimientos.

El internacional marfileño regresó a finales de julio a Alemania tras participar en el Mundial 2026. Sin embargo, no viajó junto al resto del equipo a la concentración en Saalfelden (Austria), debido a una enfermedad.

Yan Diomande, con Costa de Marfil en el Mundial. REUTERS

Los últimos días se ha estado entrenando en solitario mientras que su equipo goleó este pasado fin de semana al Verl, un equipo de la tercera categoría del fútbol alemán.