El final de la saga Vinicius - Real Madrid: reencuentro con una oferta en la mesa y el resultado de los otros grandes pulsos

Vinicius Jr. regresa este lunes a Valdebebas. Se incorpora a la pretemporada junto a Brahim Díaz y Bernardo Silva. Será la primera vez que entrene a las órdenes de José Mourinho.

El brasileño llega con todo el ruido alrededor de su futuro. Tiene tres caminos abiertos: renovar, salir gratis en 2027 o ser vendido este verano.

Esta será la semana en la que Vinicius se sentará por fin cara a cara con los responsables del club para resolver su situación contractual. Antes de irse al Mundial con Brasil, transmitió al Madrid su deseo de continuar. El club, por su parte, también quiere que siga.

La renovación lleva más de un año y medio bloqueada. Las dos partes se reunirán a partir de esta semana en un encuentro que puede -debe- ser determinante.

La oferta no se moverá

El Real Madrid ha puesto sobre la mesa una propuesta definitiva que no va a mejorar. Rondaría los 20 millones de euros netos anuales. No incluye la prima de renovación que pide el entorno del jugador.

Vinicius reclama un paquete cercano a los 30 millones, entre salario base, incentivos y esa prima inédita en la historia del club. El Madrid no quiere romper la escala salarial del vestuario ni sentar un precedente con ese tipo de bonificación.

Vinicius, en un entrenamiento con la selección de Brasil. Europa Press

La diferencia económica entre ambas partes, por tanto, sigue siendo notable. Ahora depende del jugador. Debe decidir si su interés por seguir siendo una estrella del Madrid pesa más que las diferencias de dinero.

El Arsenal, en escena

Desde Inglaterra se lleva apuntando una semana un fuerte interés del Arsenal, dispuesto a lanzarse por Vinicius de romperse las negociaciones con el Madrid. El club inglés habría preparado una oferta capaz de convertir al brasileño en el futbolista mejor pagado de su historia.

El Real Madrid no tiene, sin embargo, noticias oficiales al respecto. El entorno de Vinicius niega los contactos y, sobre todo, cualquier acuerdo personal con los Gunners, tal y como se ha rumoreado en los últimos días.

En medios ingleses apareció que el Arsenal había cerrado en principio los términos con el jugador. La agencia de Vinicius, Roc Nation, desmintió esa versión horas después.

Otras fuentes de The Athletic sostienen que la propiedad del club londinense ya aprobó una posible operación y que el fichaje, por lo menos, atrae a Vinicius si no renueva. La puerta que sí se cerró, y motivó las altas pretensiones económicas, fue la de Arabia Saudí.

Mourinho, contra la venta

Mourinho está feliz con la idea de dirigir un ataque con Vinicius, Mbappé y Bellingham, al que se sumará el marfileño Yan Diomande, cuya llegada desde el RB Leipzig ya está cerrada a pesar del retraso en el anuncio.

El técnico portugués transmitió en su llegada a la cúpula del club que quiere a todos sus futbolistas importantes disponibles, si bien lo de Vinicius es un tema que escapa de sus manos.

El Real Madrid quiere seguir contando con Vinicius, pero ya no cierra la puerta a una venta este verano si el jugador y sus representantes siguen sin aceptar la oferta. Hay voces dentro del club partidarias de vender ahora antes que arriesgarse a perderlo gratis el próximo verano.

Mourinho discutiendo con Vinicius en el Benfica - Real Madrid del pasado curso. EFE

En el bando de Vinicius no se descarta agotar el contrato sin renovar, lo que le convertiría en agente libre en 2027. Es un escenario que el Madrid preferiría evitar a toda costa, dadas las cantidades de dinero a las que estaría renunciando por no cerrar ahora un traspaso.

Los precedentes que pesan

En la memoria colectiva del madridismo siguen los pulsos que otros futbolistas echaron a Florentino Pérez. Partiendo de la mayor estrella, Cristiano Ronaldo, que rompió con el club tras la Champions de Kiev en 2018 al sentirse infravalorado en la negociación de su renovación.

Sergio Ramos vivió un desenlace similar en 2021. El club le retiró la oferta de renovación tras meses de bloqueo por la duración del contrato, no por el salario. "Quiero recalcar que el dinero nunca fue un problema, era un tema de años", explicó el capitán en su despedida.

Y la lista se alarga con innumerables nombres. Ángel Di María y Mesut Özil, aunque con perfiles distintos, también forzaron su salida tras presionar por mejoras económicas y salariales sin encontrar después, fuera del Bernabéu, la gloria que alcanzaron de blanco.

Florentino Pérez es uno de los grandes defensores de la continuidad de Vinicius, con quien ha forjado un vínculo estrecho en los últimos ocho años. Pero todos en el club ya conocen el desenlace habitual cuando la cuerda se tensa más de la cuenta.

Esta semana, con Vinicius ya en Valdebebas, empieza a escribirse el final de la saga.