Ferran Torres alimenta las dudas sobre su futuro en el Barça: "Tengo contrato, pero en el fútbol nunca se sabe"

El delantero de la Selección española Ferrán Torres besando la Copa del Mundo el pasado domingo. Efe

No está nada claro el futuro de Ferran Torres en el Fútbol Club Barcelona. Lejos de consolidarle como referencia ofensiva en el Barça, el gol que convirtió a España en ganadora del Mundial por segunda vez en su historia no ha arrojado ningún tipo de luz sobre el devenir del delantero.

Ni siquiera el propio interesado dio carpetazo al asunto cuando fue preguntado en primera persona por ello, síntoma de que algo no huele bien en las negociaciones entre el club culé y él.

Ferran Torres participó en el programa Today Show de la NBC estadounidense, donde se encuentra haciendo una gira estelar gracias a una de las marcas que le patrocinan, y dejó la puerta abierta a cualquier cambio.

"Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe...", comentó el de Foios cuando fue interpelado sobre su situación en el Camp Nou.

"Estoy esperando a tomar la decisión correcta, todavía no lo sé", volvió a incidir el delantero hablando sobre su situación contractual. Es decir, que lejos de cortar de cuajo cualquier rumor, Ferran Torres no hizo sino dejar todo aún más en el aire.

"Mi sueño es ser feliz", comentó el propio ariete cuando le preguntaron si tenía un equipo preferido o un club de sus sueños.

Una calma tensa

El contrato de Ferran Torres con el Fútbol Club Barcelona finaliza la próxima campaña. La intención del Barça es renovar al valenciano para poder prolongar su compromiso, pero por el momento no se han producido grandes avances al respecto.

El futbolista, que se ha revalorizado notablemente después de marcar el gol en la final del Mundial, lamenta no sentirse un hombre indispensable en el club y titular indiscutible.

Ferran Torres Europa Press

Considera que ha hecho méritos para ello, especialmente después del gol del Mundial, y que el Barça peine el mercado buscando delanteros de calidad no es algo que ayude en exceso.

La irrupción del Paris Saint-Germain preguntando sobre las intenciones del futbolista además ayuda a que las aguas bajen cada vez más revueltas con el 'caso Ferran'.

Luis Enrique quiere al delantero para reforzar el ataque del campeón de Europa, y el PSG parece una salida de lo más atractiva para Ferran Torres si tiene que abandonar el Camp Nou.

Por el momento, parece que tardarán en moverse las fichas en el tablero, pero Ferran Torres ya ha dejado la puerta abierta a una posible marcha.