Mikel Arteta, 44 años: "Mi mujer ha cambiado mi perspectiva de la vida, hemos afrontado situaciones difíciles"

Cuando las potentes luces de los estadios de la Premier League se apagan por fin y el ensordecedor rugido de los miles de aficionados del Emirates Stadium se desvanece en la noche londinense, Mikel Arteta deja de ser el implacable y meticuloso director técnico del Arsenal.

Lejos de las complejas pizarras tácticas, de las agobiantes presiones mediáticas y de la extrema exigencia que impone la élite del fútbol mundial, el entrenador donostiarra encuentra su verdadero equilibrio en un pilar fundamental que sostiene su existencia: su familia y, de manera muy especial, su esposa, Lorena Bernal.

La historia compartida entre el exfutbolista y la reconocida actriz, modelo y antigua Miss España comenzó a forjarse a principios de la década de los 2000. Desde aquel entonces, han construido paso a paso un proyecto de vida sólido que se consolidó definitivamente con su matrimonio en Mallorca en el año 2010 y con la llegada de sus tres hijos: Gabriel, Daniel y Oliver.

Sin embargo, más allá de la brillante imagen pública de una pareja de indudable éxito, Arteta es un hombre celoso de su intimidad que rara vez se abre para mostrar su vulnerabilidad. Recientemente, en una íntima y reveladora entrevista concedida a la cadena BBC, el técnico decidió romper esa barrera protectora y ofreció una mirada profunda a sus sentimientos.

Para Mikel, Lorena no es simplemente su compañera sentimental; es el ancla indispensable que le mantiene conectado a la realidad y a lo que verdaderamente importa. En la charla, el vasco no escatimó en elogios y confesó con total sinceridad el tremendo impacto que ella ha tenido en su desarrollo humano. "Ella ha cambiado mi vida. Ha cambiado mi perspectiva de la vida", aseguró con visible emoción.

Esta declaración subraya cómo, en un mundo tan absorbente como el deporte de alta competición, la visión de su mujer le ha otorgado una madurez incalculable.

El camino conjunto, como ocurre en cualquier relación que acumula más de dos décadas de recorrido, ha estado repleto de desafíos. La trayectoria de un profesional del fútbol conlleva sacrificios inmensos, mudanzas internacionales imprevistas, lesiones graves que amenazan carreras y una constante adaptación personal.

Al reflexionar sobre todo este periplo vital, Arteta reconoció abiertamente: "Hemos afrontado muchísimas situaciones diferentes, algunas fascinantes, otras realmente difíciles". En esas sinceras palabras resuena la enorme resiliencia de una pareja que ha sabido blindarse ante las adversidades y celebrar unida los triunfos.

Pero si hay un elemento que define el corazón de su matrimonio, es la asombrosa complicidad que mantienen intacta. A pesar de los años, las agotadoras responsabilidades y la rutina, la frescura sigue siendo el gran motor de su vínculo.

Así lo ilustró el propio técnico con una confesión que evidencia la maravillosa afinidad y amistad que comparten, indicando: "Con ella tengo la sensación de que nunca nos aburrimos. Puedo estar sentada allí cinco horas, diez horas, ir a cualquier parte del mundo y disfrutar, divertirme y reír".

Detrás de la figura del líder estricto que comanda a uno de los clubes más históricos de Inglaterra, habita simplemente un hombre profundamente enamorado y agradecido. Su brillante éxito en los banquillos es, indudablemente, el reflejo directo de la paz, la alegría y la inmensa estabilidad que encuentra cada día al regresar a casa.