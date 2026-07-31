Muere a los 66 años Franco Baresi, leyenda del fútbol italiano y uno de los mejores defensas de la historia

Franco Baresi ha muerto a los 66 años, según la comunicación difundida por el AC Milan. Exdefensa y capitán histórico del club rossonero, fue uno de los grandes símbolos del fútbol italiano y una referencia mundial en su puesto.

Baresi falleció después de una larga enfermedad vinculada a un nódulo pulmonar detectado el año pasado.

En agosto de 2025 se le practicó una intervención mínimamente invasiva y después siguió un tratamiento de inmunoterapia de consolidación, de acuerdo con las informaciones oficiales del Milan.

El club ya había aclarado días atrás que las primeras noticias sobre su muerte eran falsas. Entonces pidió respeto para su privacidad, pero hoy la situación ha cambiado y la prensa deportiva italiana e internacional da por confirmado el fallecimiento.

La reacción en San Siro ha sido inmediata, con mensajes de duelo y reconocimiento a una figura que marcó una era.

Nacido el 8 de mayo de 1960 en Travagliato, en la provincia de Brescia, Baresi llegó al Milan siendo muy joven y desarrolló toda su carrera en el mismo club, entre 1977 y 1997.

Su fidelidad al escudo y su autoridad sobre el campo lo convirtieron en un emblema del calcio y en uno de los capitanes más respetados del continente.

Franco Baresi, en 2020, tras ser nombrado vicepresidente honorario del AC Milan. AC Milan

Como futbolista, conquistó tres Copas de Europa, seis Serie A y múltiples títulos nacionales e internacionales con el Milan. También fue campeón del mundo con Italia en 1982, aunque en esa selección no tuvo minutos.

Convivió con una generación extraordinaria, donde él ya era visto como un defensor de élite, pero su protagonismo con Italia llegó especialmente en los Mundiales de 1990 y de 1994.

Su influencia fue mucho más allá de los títulos. Baresi representó un modelo de defensor que unía inteligencia, autoridad y limpieza en la marca. En una época de marcajes duros y ritmos más cerrados, él anticipaba la jugada y hacía jugar mejor a todo el equipo.

Por eso su nombre sigue asociado a la evolución del líbero moderno y a la gran escuela defensiva italiana. Su figura trascendió el Milan y quedó como referencia para varias generaciones de centrales en Europa.

Comunicado del AC Milan "La historia del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia".

Fue capitán rossonero durante 15 temporadas y lideró una defensa histórica junto a Maldini, Costacurta y Tassotti. Con Arrigo Sacchi encontró el contexto ideal para explotar su lectura del juego.

La relación de Baresi con el Milan fue más allá del césped. Tras su retirada siguió ligado al club como vicepresidente honorario y siguió siendo una presencia muy querida por la afición y por el vestuario.

Incluso en los meses difíciles de su enfermedad, su nombre volvió a aparecer como símbolo de resistencia y de pertenencia al club.

El adiós deja al fútbol sin una de sus grandes leyendas. Baresi fue capitán, líder, icono y ejemplo de una época en la que la defensa también podía ser arte. Su número 6, retirado por el Milan, ya forma parte de la historia eterna del club.