Los jugadores del Rayo cargan contra la Comunidad y el club: "Queremos seguir en Vallecas. Esto se podría haber evitado"

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran con su afición la victoria contra el Estrasburgo. EFE EFE

La plantilla del Rayo Vallecano rompió su silencio para pronunciarse sobre el conflicto abierto entre el club y la Comunidad de Madrid por el estado del Estadio de Vallecas. Los jugadores pidieron "respeto" y reclamaron "estabilidad y tranquilidad".

El comunicado fue emitido por el capitán, Óscar Valentín, y refleja la preocupación del vestuario por la incertidumbre generada a pocas semanas del inicio de La Liga. El mensaje fue difundido de manera conjunta por toda la plantilla.

Los futbolistas insistieron en su deseo de continuar jugando en Vallecas y destacaron el vínculo histórico que une al equipo con su estadio y con una afición considerada parte esencial de la identidad del club.

La plantilla también denunció el deterioro progresivo de las instalaciones y lamentó que las advertencias realizadas durante los últimos años no recibieran la atención necesaria por parte de las instituciones implicadas: "Esto se podría haber evitado"

Además, recordaron que el problema no surgió de forma repentina y subrayaron que el deterioro del recinto era conocido desde hace tiempo. Por ello, consideran que las consecuencias actuales eran evitables.

Estado de algunas instalaciones del estadio del Rayo Cedida Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid suspendió cautelarmente la concesión del estadio al Rayo tras detectar graves deficiencias de seguridad durante una inspección técnica realizada a escasas dos semanas del comienzo del campeonato liguero.

El conflicto se agravó durante los dos últimos días. Los técnicos enviados por el Gobierno regional no pudieron acceder al recinto para iniciar las obras urgentes previstas, al encontrarse nuevamente las puertas cerradas.

Estado de algunas instalaciones del estadio del Rayo Comunidad de Madrid

La imposibilidad de comenzar los trabajos mantiene bloqueada la situación del estadio y complica la planificación deportiva del Rayo. El club sigue sin una solución definitiva para disputar sus primeros partidos como local.

Pese a la tensión institucional, el vestuario quiso enviar un mensaje de unidad. Los jugadores reclamaron respeto para una entidad con más de cien años de historia y para una afición que atraviesa días de enorme incertidumbre.

Comunicado jugadores del Rayo Vallecano

"La plantilla del primer equipo del Rayo Vallecano quiere expresar, ante todo, su deseo y voluntad de seguir jugando en Vallecas, junto a nuestra gente y en nuestro estadio. Para todos nosotros, poder competir como local delante de nuestra afición es una parte fundamental de lo que significa vestir esta camiseta".

"Hace muchos años que la afición del Rayo Vallecano viene denunciando, a través de vídeos, imágenes y numerosos testimonios, el estado de nuestro estadio. Durante demasiado tiempo esas advertencias no recibieron la atención que merecían por parte de la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy nos encontramos con las consecuencias. Un estadio en decadencia, con unas instalaciones obsoletas y un mantenimiento claramente insuficiente, ha terminado llevándonos a una situación que nunca debió producirse. Porque esto no ha ocurrido de un día para otro. Esto se podía haber evitado".

"Esta situación afecta directamente a nuestra gente. A miles de aficionados que cada quince días llenan Vallecas con la única intención de animar al Rayo Vallecano y que merecen hacerlo con todas las garantías de seguridad y en unas instalaciones acordes a la historia de este club".

"Lo único que queremos es estabilidad y tranquilidad para seguir compitiendo y representando con orgullo este escudo. Confiamos en que quienes hoy tienen la responsabilidad de encontrar una solución lo hagan pensando únicamente en el bien del Rayo Vallecano y de toda su gente. Porque el Rayo Vallecano es una institución con más de 100 años de historia y merece, por encima de todo, respeto".

"La afición para nosotros es uno de los activos más importantes de este club y nos encantaría desde dentro que la gestión y la armonía con ellos cambiara de rumbo".

"Somos un vestuario sano y comprometido con el barrio como hemos demostrado en múltiples ocasiones, que busca siempre el bien común y que quiere que la llama de Vallecas nunca se apague".