La Fabrica de oro del Real Madrid: la venta de canteranos por 200 M€ financia los fichajes de Diomande y Rodri

El Real Madrid ha convertido su cantera en la principal fuente de ingresos del mercado de verano. El club ha recaudado 198 millones de euros con la venta de derechos de jugadores formados en Valdebebas, una cifra que cubre en su totalidad el coste de las incorporaciones de Yan Diomande y Rodri.

El Real Madrid está a punto de cerrar la contratación de Yan Diomande, procedente del RB Leipzig, por una cifra cercana a los 120 millones de euros. La operación no es oficial, pero se da por cerrada a falta de flecos en la parte de las variables.

En paralelo, el club se ha lanzado definitivamente a la contratación de Rodri, del Manchester City, por un precio que rondaría los 40-50 millones. Ambas operaciones, sumadas, absorben entre 160 y 170 millones del gasto total del verano, que se situaría -con Rodri- entre 260 y 270 millones.

El resto del desembolso corresponde a Marc Cucurella, incorporado desde el Chelsea por 55 millones, y a Denzel Dumfries, procedente del Inter por 20 millones. Ibrahima Konaté e Bernardo Silva llegan como agentes libres, sin coste de traspaso. El último ha sido el delantero Carlos Espí, por los 25 millones de su cláusula en el Levante.

La cantera como banco

La cifra de casi 200 millones ingresados por canteranos se explica por una estrategia que el club viene aplicando en los últimos veranos: vender el 50% de los derechos de jugadores jóvenes cuando salen del club, y desprenderse del 50% restante cuando su valor se ha disparado en el destino inicial.

El caso más rentable de este verano es el de Nico Paz. El Real Madrid ha vendido el 50% restante de sus derechos al Como por 60 millones de euros, la operación más lucrativa de todas las salidas.

El del argentino, nacido en Tenerife, es un caso singular. El club quería su regreso este verano, pero el jugador prefería seguir progresando en las filas de un equipo que este año jugará la Champions. Así, se reformuló el acuerdo con esta venta definitiva y una cláusula de recompra que podrá aplicarse dentro de un año.

A Nico Paz le siguen Víctor Muñoz, cuyo pase al Liverpool ha generado 20 millones por el 50% que restaba en poder del club, y Mario Gila, traspasado al Milan por 15 millones en las mismas condiciones.

Nico Paz, con la selección de Argentina. Reuters

También se ha cerrado la venta del 50% restante de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, por 15 millones, y la de Alex Jiménez, al mismo club inglés, por 12,5 millones. Estas cinco operaciones, todas ellas de derechos residuales, suman 122,5 millones de los 198 ingresados.

Gonzalo y Palacios, doble 'bombazo'

El otro bloque de ingresos procede de operaciones más recientes, en las que el Real Madrid ha vendido el 70% de los derechos de futbolistas que apenas salen de la cantera.

Es el caso de Gonzalo, cuyo traspaso al Fulham por el 70% de sus derechos está acordado por 42 millones de euros -tras ser valorado en 60 'kilos'-. Junto a él figura César Palacios, también con destino al Fulham, por 10 millones y en las mismas condiciones que mantendrán un 30% para el Madrid.

Gonzalo García celebra un gol en pretemporada con el Real Madrid. Europa Press

Estas dos operaciones replican el modelo que el club aplicó con jugadores como Nico Paz o Álvaro Rodríguez: vender la mayoría de los derechos en el momento de la salida, reteniendo un porcentaje para capitalizar una futura revalorización o recuperarle.

El resto de ventas

El resto de los ingresos procede de jugadores con menor proyección mediática, pero que completan el balance de 198 millones.

Jacobo Ortega está cerca de ser traspasado al Estrasburgo por 8 millones, correspondientes al 50% de sus derechos, en una operación aún no oficial. Víctor Valdepeñas ha salido hacia la Fiorentina por otros 8 millones, también por la mitad de su pase.

Canterano Ingreso Porcentaje Club destino Estado Nico Paz 60 M€ 50% restante Como Oficial Gonzalo 40+2 M€ 70% Fulham Cerrado Víctor Muñoz 20 M€ 50% restante Liverpool Oficial Mario Gila 15 M€ 50% restante Milan Oficial Álvaro Rodríguez 15 M€ 50% restante Bournemouth Oficial Álex Jiménez 10+2,5 M€ 50% restante Bournemouth Oficial César Palacios 10 M€ 70% Fulham Cerrado Jacobo Ortega 8 M€ 50% Estrasburgo En marcha Víctor Valdepeñas 8 M€ 50% Fiorentina Oficial Fran García 4 M€ 50% Betis Oficial Mario Martín 3,5 M€ 50% Getafe Oficial

Fran García ha sido vendido al Betis por 4 millones, en las mismas condiciones del 50%, mientras que Mario Martín ha completado su salida hacia el Getafe por 3,5 millones.

Estas dos últimas operaciones, aunque de menor cuantía, refuerzan el mismo patrón: monetizar la formación sin renunciar del todo a un futuro reparto de plusvalías.

Un balance que financia el proyecto

La suma de las once operaciones de salida deja al Real Madrid con 198 millones de euros ingresados solo por la vía de la cantera.

Esa cifra representa entre el 80% y el 85% del coste de los fichajes de este verano y más del total por Diomande y Rodri, las dos grandes operaciones del club en el mercado de fichajes de este verano.

El modelo demuestra que la política de retención parcial de derechos, aplicada durante los últimos años a un buen puñado de futbolistas, se ha convertido en una herramienta financiera decisiva.

El club vende una parte de los derechos en el momento de la salida y espera a que el valor del jugador crezca en su nuevo destino para vender el resto a un precio muy superior.

Con Gonzalo y Palacios, el Real Madrid repite ahora la primera fase de ese mismo ciclo. Ambos han salido cediendo el 70% de sus derechos, reteniendo apenas un 30% que podría generar nuevos ingresos si su carrera -como prometen- progresa fuera de Valdebebas.