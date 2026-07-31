La Fabrica de oro del Real Madrid: la venta de canteranos por 200 M€ financia los fichajes de Diomande y Rodri
El club blanco ha cerrado las salidas de Gonzalo y Palacios al Fulham por un montante total de 50 millones de euros por su 70%.
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El Real Madrid ha convertido su cantera en la principal fuente de ingresos del mercado de verano. El club ha recaudado 198 millones de euros con la venta de derechos de jugadores formados en Valdebebas, una cifra que cubre en su totalidad el coste de las incorporaciones de Yan Diomande y Rodri.
El Real Madrid está a punto de cerrar la contratación de Yan Diomande, procedente del RB Leipzig, por una cifra cercana a los 120 millones de euros. La operación no es oficial, pero se da por cerrada a falta de flecos en la parte de las variables.
En paralelo, el club se ha lanzado definitivamente a la contratación de Rodri, del Manchester City, por un precio que rondaría los 40-50 millones. Ambas operaciones, sumadas, absorben entre 160 y 170 millones del gasto total del verano, que se situaría -con Rodri- entre 260 y 270 millones.
El resto del desembolso corresponde a Marc Cucurella, incorporado desde el Chelsea por 55 millones, y a Denzel Dumfries, procedente del Inter por 20 millones. Ibrahima Konaté e Bernardo Silva llegan como agentes libres, sin coste de traspaso. El último ha sido el delantero Carlos Espí, por los 25 millones de su cláusula en el Levante.
La cantera como banco
La cifra de casi 200 millones ingresados por canteranos se explica por una estrategia que el club viene aplicando en los últimos veranos: vender el 50% de los derechos de jugadores jóvenes cuando salen del club, y desprenderse del 50% restante cuando su valor se ha disparado en el destino inicial.
El caso más rentable de este verano es el de Nico Paz. El Real Madrid ha vendido el 50% restante de sus derechos al Como por 60 millones de euros, la operación más lucrativa de todas las salidas.
El del argentino, nacido en Tenerife, es un caso singular. El club quería su regreso este verano, pero el jugador prefería seguir progresando en las filas de un equipo que este año jugará la Champions. Así, se reformuló el acuerdo con esta venta definitiva y una cláusula de recompra que podrá aplicarse dentro de un año.
A Nico Paz le siguen Víctor Muñoz, cuyo pase al Liverpool ha generado 20 millones por el 50% que restaba en poder del club, y Mario Gila, traspasado al Milan por 15 millones en las mismas condiciones.
También se ha cerrado la venta del 50% restante de Álvaro Rodríguez al Bournemouth, por 15 millones, y la de Alex Jiménez, al mismo club inglés, por 12,5 millones. Estas cinco operaciones, todas ellas de derechos residuales, suman 122,5 millones de los 198 ingresados.
Gonzalo y Palacios, doble 'bombazo'
El otro bloque de ingresos procede de operaciones más recientes, en las que el Real Madrid ha vendido el 70% de los derechos de futbolistas que apenas salen de la cantera.
Es el caso de Gonzalo, cuyo traspaso al Fulham por el 70% de sus derechos está acordado por 42 millones de euros -tras ser valorado en 60 'kilos'-. Junto a él figura César Palacios, también con destino al Fulham, por 10 millones y en las mismas condiciones que mantendrán un 30% para el Madrid.
Estas dos operaciones replican el modelo que el club aplicó con jugadores como Nico Paz o Álvaro Rodríguez: vender la mayoría de los derechos en el momento de la salida, reteniendo un porcentaje para capitalizar una futura revalorización o recuperarle.
El resto de ventas
El resto de los ingresos procede de jugadores con menor proyección mediática, pero que completan el balance de 198 millones.
Jacobo Ortega está cerca de ser traspasado al Estrasburgo por 8 millones, correspondientes al 50% de sus derechos, en una operación aún no oficial. Víctor Valdepeñas ha salido hacia la Fiorentina por otros 8 millones, también por la mitad de su pase.
Canterano
Ingreso
Porcentaje
Club destino
Estado
Nico Paz
60 M€
50% restante
Como
Oficial
Gonzalo
40+2 M€
70%
Fulham
Cerrado
Víctor Muñoz
20 M€
50% restante
Liverpool
Oficial
Mario Gila
15 M€
50% restante
Milan
Oficial
Álvaro Rodríguez
15 M€
50% restante
Bournemouth
Oficial
Álex Jiménez
10+2,5 M€
50% restante
Bournemouth
Oficial
César Palacios
10 M€
70%
Fulham
Cerrado
Jacobo Ortega
8 M€
50%
Estrasburgo
En marcha
Víctor Valdepeñas
8 M€
50%
Fiorentina
Oficial
Fran García
4 M€
50%
Betis
Oficial
Mario Martín
3,5 M€
50%
Getafe
Oficial
Fran García ha sido vendido al Betis por 4 millones, en las mismas condiciones del 50%, mientras que Mario Martín ha completado su salida hacia el Getafe por 3,5 millones.
Estas dos últimas operaciones, aunque de menor cuantía, refuerzan el mismo patrón: monetizar la formación sin renunciar del todo a un futuro reparto de plusvalías.
Un balance que financia el proyecto
La suma de las once operaciones de salida deja al Real Madrid con 198 millones de euros ingresados solo por la vía de la cantera.
Esa cifra representa entre el 80% y el 85% del coste de los fichajes de este verano y más del total por Diomande y Rodri, las dos grandes operaciones del club en el mercado de fichajes de este verano.
El modelo demuestra que la política de retención parcial de derechos, aplicada durante los últimos años a un buen puñado de futbolistas, se ha convertido en una herramienta financiera decisiva.
El club vende una parte de los derechos en el momento de la salida y espera a que el valor del jugador crezca en su nuevo destino para vender el resto a un precio muy superior.
Con Gonzalo y Palacios, el Real Madrid repite ahora la primera fase de ese mismo ciclo. Ambos han salido cediendo el 70% de sus derechos, reteniendo apenas un 30% que podría generar nuevos ingresos si su carrera -como prometen- progresa fuera de Valdebebas.