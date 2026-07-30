Qué hace ahora Fernando Llorente: su apuesta por los inmuebles para la tercera edad en Madrid y Valencia

El delantero Fernando Llorente empezó a diseñar su futuro mucho antes de colgar las botas y despedirse definitivamente del fútbol. Durante su breve etapa en Eibar, el navarro comenzó a explorar distintas vías para abrirse camino en el mundo empresarial, hasta que encontró una oportunidad que disipó sus dudas: invertir en una de las fórmulas inmobiliarias con mayor crecimiento en España en los últimos años, el senior living.

Se trata de un modelo residencial pensado para personas mayores que buscan mantener su independencia sin renunciar a servicios, comodidad y calidad de vida, una alternativa cada vez más demandada frente a las residencias tradicionales.

El exdelantero del Athletic Club ha optado así por especializarse en el sector inmobiliario, una decisión poco habitual entre los deportistas que, tras su retirada, suelen orientar sus inversiones a fórmulas más convencionales.

En su caso, el paso cobró aún más peso al comprobar que al proyecto también se sumaban dos nombres de primer nivel del fútbol internacional: Ronaldo Nazário, leyenda del Real Madrid, y Juan Mata, exjugador del Manchester United y del Valencia.

Los tres han apostado por un negocio centrado en viviendas de lujo para mayores. Lo hacen a través de una empresa con sede en Valencia dedicada a la adquisición de edificios residenciales en zonas céntricas, con el objetivo de transformarlos en complejos adaptados al mercado sénior, combinando accesibilidad, confort y prestaciones de alto nivel.

Fernando Llorente, durante su etapa en el Athletic Club.

La primera operación de Llorente se concretó en el Residencial Arcadias, ubicado en la calle Espartero de Valencia. El inmueble fue sometido a una profunda transformación: pasó de contar con 85 viviendas a disponer de 74 apartamentos, 11 menos que en su configuración original, aunque con una mayor superficie por unidad.

La operación se enmarca dentro de Mistral Residencial, sociedad impulsada en 2005 por la promotora Layetana, en la que el exfutbolista navarro posee el 9,09% de las acciones. Entre los principales inversores también figuran la sociedad irlandesa HFMX Designated Activity, con el 25,15%; Ronaldo Nazário, con el 11,36%; y Juan Mata García, con el 11,26%.

La promotora cerró el último ejercicio con activos valorados en más de 30 millones de euros. Su apuesta por Valencia responde, en parte, al buen comportamiento comercial que han mostrado proyectos similares en la ciudad, un destino especialmente atractivo por su ubicación costera, su clima y su calidad de vida, factores muy valorados por el público sénior.

“El principal motivo es que el senior living cuenta con fundamentos sólidos, ya que los mayores de 65 años representarán el 30% de la población en 2050, una cifra que cada año crece. Cada vez son más las personas mayores que buscan una mejor calidad de vida, pero no quieren perder su independencia”, explica Santiago Mercadé, CEO de Layetana Real Estate, promotora de Las Arcadias.

Los últimos datos de Ageingnomics, el centro de investigación de Fundación Mapfre, refuerzan esa tendencia. Según sus estimaciones, cerca del 40% de la población sénior estaría dispuesta a cambiar de vivienda y trasladarse a un complejo de senior living, una demanda en aumento que consolida este modelo como una de las grandes oportunidades del mercado residencial.

Con este escenario, la decisión de Fernando Llorente de dar el salto como inversor en un sector en plena expansión apunta a convertirse en una jugada especialmente acertada lejos de los terrenos de juego.