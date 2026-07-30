Cucurella, 28 años: "Dejé los estudios después de aprobar selectividad. Me matriculé en educación física pero no la hice"

Marc Cucurella atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial conquistado por España, el lateral izquierdo ha dado un nuevo salto al firmar por el Real Madrid, donde afronta uno de los mayores retos de su trayectoria.

Sin embargo, antes de consolidarse en la élite, el internacional español tuvo que tomar una decisión que marcó su futuro. Aunque aprobó la Selectividad e incluso llegó a matricularse en una carrera universitaria, terminó renunciando a ella para centrarse por completo en su trayectoria deportiva.

El defensa, de 28 años, habló sobre esa etapa durante una entrevista, donde recordó cómo compaginaba los estudios con sus primeros pasos en el fútbol profesional. "Dejé los estudios después de aprobar Selectividad. Me matriculé para hacer la carrera de Educación Física, en el INEFC, pero finalmente no empecé", explicó.

Cucurella reconoció que siempre tuvo claro que quería contar con un plan alternativo en caso de que el fútbol no funcionara. Sin embargo, cuando llegó el momento de elegir, la oportunidad que tenía delante era demasiado importante como para dejarla escapar.

El futbolista admitió que la exigencia de competir al máximo nivel hacía prácticamente imposible mantener el ritmo universitario. Entre entrenamientos, desplazamientos y partidos, decidió apostar por completo por su carrera deportiva, convencido de que era el momento adecuado para hacerlo.

Cucurella consuela a Messi Reuters

Pese a abandonar los estudios, el internacional español aseguró que nunca perdió el interés por seguir aprendiendo. De hecho, considera que la formación es importante para cualquier deportista, especialmente pensando en el momento en que finalice su carrera profesional.

Su historia refleja una realidad habitual entre muchos futbolistas de élite. Aunque numerosos jóvenes intentan compatibilizar la universidad con el deporte de alto rendimiento, el crecimiento dentro del fútbol profesional suele obligar a priorizar una de las dos vías.

Marc Cucurella durante un encuentro en el Mundial 2026. Europa Press

En el caso de Cucurella, la apuesta salió bien. Tras formarse en la cantera del FC Barcelona, pasó por el Eibar y el Getafe antes de fichar por el Brighton. Su gran rendimiento en la Premier League le abrió las puertas del Chelsea, donde se consolidó como uno de los laterales más fiables del campeonato y así ha llegado al Real Madrid. .

Además, su papel con la selección española también ha crecido de forma notable en los últimos años. Convertido en un fijo para Luis de la Fuente, el catalán vive el mejor momento de una trayectoria que pudo haber sido muy diferente si hubiera decidido continuar con sus estudios universitario