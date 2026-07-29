El puzle del Real Madrid con el encaje de Diomande obliga a dos salidas: calma con Vinicius y cuatro señalados

José Mourinho, en el amistoso de este martes del Real Madrid. EFE

El Real Madrid ultima el fichaje de Yan Diomande. La operación rondará los 120 millones de euros fijos, con variables que podrían elevar la cifra hasta alrededor de 135. El acuerdo con el RB Leipzig está prácticamente cerrado y el comunicado oficial puede llegar en cualquier momento.

La llegada del extremo marfileño dispara el overbooking en la delantera blanca. El club tiene ahora más futbolistas de ataque de los que puede acomodar. El siguiente paso, inevitable, son las salidas.

Los últimos días se especuló con Vinicius como posible perjudicado por el desembarco de Diomande. La realidad es otra. El Madrid mantiene la calma con el brasileño y no contempla su salida.

El club retomará las negociaciones por su renovación. Habrá una contraoferta sobre la mesa. La entidad blanca confía en que Vinicius siga en el Bernabéu más allá de la próxima temporada, y el propio jugador también quiere continuar.

El once con Diomande

En el Real Madrid que diseña José Mourinho, Diomande entra como extremo derecho. Vinicius se queda en su banda de siempre, la izquierda. Bellingham se sitúa casi de mediapunta y Mbappé ocupa la posición de '9' en el 4-2-3-1 que trabaja el técnico portugués.

La duda está en quién completa la segunda línea. Arda Güler tiene un rol prácticamente asegurado, ya sea como interior o abierto a la derecha.

Güler y Gonzalo celebran un gol. EFE

Bernardo Silva, uno de los refuerzos del verano, puede jugar igual en ambos puestos o incluso retrasarse a la base del centro del campo. Son los dos que tienen su sitio más claro.

Rodrygo queda fuera de la ecuación este verano. El brasileño sigue recuperándose de la rotura de cruzado que sufrió la pasada temporada. Eso bloquea cualquier operación en torno a él.

Cuando regrese, a principios de 2027, competirá de nuevo con su compatriota Vinicius por el puesto, como ya hizo el curso pasado.

Cuatro señalados, dos salidas

El resto de miradas se concentran en cuatro nombres: Mastantuono y Brahim, en la derecha; Gonzalo García y Endrick, en la posición de '9'. Dos de ellos tienen que salir.

Mastantuono y Gonzalo son, por ahora, los principales candidatos a marcharse. Nada está decidido. Ambos, de hecho, están entre los futbolistas que más convencen a Mourinho en los primeros días de pretemporada.

Este martes lo confirmaron sobre el césped: Gonzalo y Mastantuono anotaron dos de los cuatro goles del Madrid en el amistoso contra el Leganés, disputado en Valdebebas y que terminó 4-1.

Mastantuono, cedido

El futuro de Mastantuono apunta a una cesión. El club busca un destino en Europa que permita al argentino seguir creciendo sin frenar su progresión, en una operación similar a la que vivió Nico Paz en su salida al Como.

En las últimas horas, The Athletic apuntó al interés del propio jugador por regresar a River Plate, aunque desde el club blanco creen que lo conveniente es que no vuelva al fútbol argentino y se curta en el circuito europeo.

Con el destino aún por definir, lo más probable es que Mastantuono salga a préstamo. Eso deja el hueco libre para Brahim Díaz. El internacional marroquí renovó su contrato y, a pesar del interés de varios clubes, no se plantea jugar en otro equipo que no sea el Real Madrid.

Mastantuono, durante el amistoso ante el Leganés. EFE

Gonzalo, entre el Fulham y la confianza de Mou

La situación de Gonzalo García es más compleja. El Fulham, donde ahora entrena Álvaro Arbeloa, tiene un fuerte interés en incorporarlo. Los ingleses preparan una oferta importante que podría rondar los 50 millones de euros para convencer al Madrid de su venta.

Mourinho no lo tiene tan claro. El técnico portugués está convencido de que el perfil del canterano es único en la plantilla y considera que puede ser útil a lo largo de la temporada.

Esa resistencia del entrenador introduce una incógnita real en una operación que hace apenas unos días parecía prácticamente resuelta.

Si Gonzalo finalmente se queda, el futuro inmediato de Endrick vuelve a complicarse. Ambos delanteros no pueden convivir en la plantilla si quieren minutos reales. Eso reabriría la puerta a una nueva salida del brasileño, después de su cesión al Lyon entre enero y junio.

El propio Lyon ha fichado a Loïs Openda, delantero que ocupaba el sitio de Endrick en el equipo francés. Eso obliga al Madrid a buscarle otro destino si la salida se confirma. Mientras se resuelve la situación de Gonzalo, nada está descartado con Endrick.

El Real Madrid encara así un verano con el fichaje de Diomande al caer, tranquilidad total en torno a Vinicius, y una ecuación de salidas que solo tiene dos plazas para cuatro nombres: Mastantuono, Brahim, Gonzalo y Endrick.