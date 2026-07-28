Yan Diomande, un regateador obrero para Mourinho: diseccionando a la próxima estrella que ficha el Madrid

El Real Madrid cerrará en las próximas horas la contratación de Yan Diomande, extremo marfileño del RB Leipzig, por una cifra cercana a los 120 millones de euros.

El jugador, de 19 años, firmará un contrato de cinco temporadas hasta 2031. Su llegada responde a una petición expresa de José Mourinho, que reclamaba un extremo derecho puro, un perfil inexistente hasta ahora en la plantilla blanca.

Diomande no es un interior. Es un jugador de banda que rara vez busca el centro del campo. Irrumpió en el fútbol europeo jugando por la izquierda, pero en el Leipzig ha actuado mayoritariamente por la derecha, cediendo el otro costado a su compañero Antonio Nusa.

Su rendimiento en pases clave, efectividad y centros es prácticamente idéntico en ambas bandas, lo que le da a Mourinho una pieza flexible desde el primer día.

Esa polivalencia geográfica no altera su forma de jugar. Combina velocidad, potencia física y desparpajo para desbordar en el uno contra uno, y esa es su principal seña de identidad.

Segundo mejor regateador de Europa

Los números respaldan el diagnóstico. Diomande fue el segundo jugador con más regates completados entre las cinco grandes ligas europeas la pasada temporada, solo superado por Lamine Yamal y por delante de Vinicius Jr. por poner en perspectiva.

En la Bundesliga promedió 6,43 regates por partido y fue el futbolista con más duelos ofensivos ganados (432) de toda la competición. Fue el jugador con más regates en la última Copa de África (19).

Su arma más letal es la conducción progresiva. Ataca la profundidad con agresividad y resulta extremadamente difícil de frenar en el mano a mano.

Yan Diomande - Mundial 2026 Fuente: Opta

El gráfico de sus carreras con balón durante la fase de grupos del Mundial 2026 con Costa de Marfil confirma ese patrón: concentra sus conducciones en ambos costados y en el último tercio, con especial densidad en la banda derecha del ataque marfileño.

Diomande es, además, el único jugador de este siglo que ha completado más de 10 regates y generado más de 10 ocasiones en sus primeros tres partidos en un Mundial.

Gol y asociación

En su primera temporada en la Bundesliga firmó 12 goles y 8 asistencias, cifras notables para un jugador de 19 años. Es un finalizador eficiente, capaz de marcar tantos de alta dificultad, y golpea limpio con las dos piernas: 14 disparos con la derecha y 9 con la izquierda en el curso.

También es el segundo jugador más joven (19 años y 22 días) en marcar un hat-trick en la historia de la Bundesliga -en la victoria del Leipzig ante el Frankfurt (5-0), en diciembre de 2025-.

Cuando juega abierto por la derecha, tiende a recortar hacia su pierna izquierda para buscar el palo largo, un recurso que ya empieza a ser marca de la casa.

Yan Diomande, durante el Mundial con la selección de Costa de Marfil. Reuters

En la posesión también aporta seguridad. Acierta el 84% de sus pases y juega con la cabeza levantada, lo que le permite resistir la presión rival sin perder el balón con facilidad.

El gráfico comparativo de percentiles frente a Vinicius Jr. en la 2025/26 ilustra el nivel de estas cifras.

Diomande iguala o supera al brasileño en regates completados, carreras progresivas, pases clave y centros completados, aunque queda por debajo en volumen de asistencias y en el combinado de expected goals más expected assists sin penaltis.

Esa comparación tiene una lectura doble. Por un lado, confirma que el marfileño ya compite en el top mundial en desborde puro. Por otro, recuerda que su producción goleadora y su aporte creativo directo todavía no alcanzan el nivel de un jugador consagrado como Vinicius, algo lógico dada la diferencia de edad y de rodaje entre ambos.

Yan Diomande vs. Vinicius Jr. Fuente: DataMB

Extremo que también defiende

El rasgo que más diferencia a Diomande de otros extremos de su generación es su implicación defensiva. Registra una media de 5,29 acciones defensivas por cada 90 minutos, una cifra alta para un atacante puro.

Su físico y su potencia le permiten hacer regresos rápidos: ante el Bayern Múnich llegó a perseguir a un lateral tan veloz como Alphonso Davies, incrustándose como un efectivo más de la línea defensiva.

Ese perfil 'obrero' no es casual ni accesorio. Es, precisamente, la pieza que Mourinho necesita para su esquema. El técnico portugués plantea un 4-2-3-1 en el que espera que sus extremos ayuden en el repliegue para liberar a los jugadores de mayor perfil ofensivo, como Vinicius y Mbappé, de parte de esa carga defensiva.

La llegada de Diomande encajaría en esa lógica: aportaría profundidad y amenaza por la derecha, equilibrando un ataque que hasta ahora concentraba su mayor peligro en la izquierda, y sumaría intensidad defensiva sin renunciar a velocidad y desborde arriba.

El gráfico de su contribución ofensiva con el Leipzig en la Bundesliga 2025/26 resume el impacto que dejó en su primer curso en Alemania: 12 goles y 8 asistencias -20 involucraciones directas en gol- repartidas en 2.476 minutos, con una notable densidad de acciones dentro y en los límites del área rival.

Yan Diomande - Bundesliga 2025/26 Fuente: Opta

Deberes pendientes

A pesar de los números, Diomande sigue siendo un jugador en construcción. Su primer déficit está en la toma de decisiones en el último tercio: genera peligro, pero no siempre lo traduce en cifras, y necesita mejorar su posicionamiento para rematar ocasiones más sencillas.

El segundo punto de mejora es la creatividad asociativa. Le falta visión para dar pases filtrados que rompan líneas defensivas, y sus centros desde banda todavía carecen de la calidad necesaria para un equipo como el Real Madrid.

En defensa, su entrega no siempre va acompañada de criterio. Tiende a precipitarse y a entrar con excesiva vehemencia en los cortes durante situaciones de uno contra uno defensivo, lo que puede exponerle a tarjetas o a errores posicionales.

Yan Diomande, presionado por Kimmich y Nmecha. EFE

El juego aéreo es su asignatura más pendiente: pese a tener buen salto natural y un físico privilegiado, se muestra estático y poco agresivo arriba, con solo un 26% de duelos aéreos ganados.

Un fichaje pensado para el equilibrio

El perfil de Diomande explica por qué Mourinho lo pidió de forma expresa. No llega solo como un regateador más para sumar velocidad en ataque. Llega como un extremo capaz de defender su carril con la misma intensidad con la que ataca el rival, algo escaso en el mercado actual de extremos de máximo nivel.

Su margen de progresión, dada su juventud, es amplio.

Si corrige sus carencias en el último pase, en el juego aéreo y en el criterio defensivo, el Real Madrid habrá incorporado no solo velocidad y desequilibrio por la banda derecha, sino también una pieza que resuelve un problema estructural del esquema de Mourinho: el reparto de la carga defensiva entre sus futbolistas más ofensivos.