Yan Diomande, 19 años: "En mi infancia solía ir con otros niños al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre"

El Real Madrid cerrará el fichaje de Yan Diomande, una de las grandes irrupciones del fútbol europeo. El extremo marfileño llega al club blanco con 19 años y con una historia personal que explica buena parte de su carácter.

Su carta a su hermana Roxane, publicada por The Players' Tribune, dibuja una infancia dura, una carrera construida a pulso y una idea muy clara de éxito: jugar, competir y no perder el rumbo.

Diomande creció en Abiyán, en una casa donde dormían muchas personas. Su memoria está llena de escenas domésticas, pobreza y fútbol. También de una madre que soñaba con ver sus telenovelas y de un niño que se escondía para ver partidos de madrugada.

Antes de ser una promesa, fue un chico que jugaba en la tierra, que robaba comida para comer -"de pequeño solía ir con otros niños al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre", dice en la carta- y que aprendió pronto que el talento no basta sin hambre, disciplina y resistencia.

Esa mentalidad le acompañó en cada paso. Se fue con 9 años a jugar lejos de casa. Más tarde, con 15, dio el salto a Estados Unidos para estudiar y seguir creciendo como futbolista. Luego llegaron las pruebas en clubes de Inglaterra, Escocia, Grecia y otros destinos europeos.

Muchas respuestas fueron negativas. Pero siguió. Incluso cuando se le cerró la vía y tuvo que volver a África, no dejó de insistir. Poco después apareció el Leganés, y con él la oportunidad que cambió su vida.

Su debut contra el Real Madrid marcó un antes y un después. Fue un estreno grande, difícil, de esos que dejan huella. Y también fue el punto de partida de una nueva etapa que ahora desemboca en el mismo club al que se midió por primera vez.

Yan Diomande, durante un partido del Mundial. Reuters

En poco tiempo, Diomande pasó de pelear por un sitio en el fútbol profesional a entrar en el radar de la élite europea.

Pero su historia no se entiende solo por su carrera. La carta está atravesada por la figura de Roxane, su hermana fallecida a los 15 años. Diomande escribe desde el duelo y desde la promesa. Cada frase suya está medida por esa ausencia.

Cada gol, cada avance, cada salto de nivel tiene un destinatario claro. El fútbol, en su caso, no es solo profesión. Es memoria, deuda y motor.

Por eso su declaración sobre el dinero tiene tanto peso. "No quiero ser rico. He visto lo que le hace a la gente, incluso a la familia".

La frase resume una visión muy poco común en un futbolista de su edad. Diomande no habla de coches, casas ni lujo. Habla de vacío, de presión y de la sospecha de que el dinero puede deformar los vínculos más cercanos.

Ahora, con el Real Madrid como siguiente paso, el reto cambia de escala. Ya no se trata solo de llegar. Se trata de sostenerse.

Y de hacerlo sin perder la voz con la que escribió su historia: la de un chico que soñaba de madrugada, que perdió demasiado pronto a su hermana y que llega al Bernabéu con una convicción casi obstinada.