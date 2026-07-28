El Real Madrid sigue cogiendo ritmo y golea con facilidad al CD Leganés en el segundo amistoso de la pretemporada

Gonzalo es felicitado por Trent tras uno de sus goles en el amistoso ante el Leganés. REAL MADRID CF

El conjunto de José Mourinho sumó una nueva victoria (4-1) mientras espera a que se incorporen los mundialistas que aún están de vacaciones.

Poco a poco va despegando el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Todavía cogido por pinzas por la falta de efectivos 'mundialistas' que quedan por incorporarse, pero mientras tanto el conjunto blanco va adaptándose a su nueva idea de juego.

Este martes goleó al CD Leganés (4-1) en el segundo amistoso de pretemporada que se disputó en el Alfonso Di Stéfano, un rival que se mostró combativo pero que no pudo hacer frente a la superioridad a medio gas del conjunto blanco.

Valverde abrió el marcador para los de Mourinho en el ecuador de la primera parte, y poco después Gonzalo amplió las diferencias. Pese a que el Leganés volvió a apretar el marcador antes del descanso, en la segunda mitad los tantos de Mastantuono y Pulido en propia puerta cerraron la goleada blanca.

Güler y Gonzalo celebran uno de los goles. EFE

Valverde y Gonzalo golpean

El Real Madrid comienza a dejar trazos de lo que quiere ser. Al menos, a estas alturas del año, porque la temporada es eterna y requiere una gran capacidad de adaptación.

Este equipo de José Mourinho muerde arriba, presiona y roba pronto. Así se vio en un arranque de partido en el que asfixió al Leganés para impedir que los pepineros apenas pudieran pisar campo rival.

El técnico portugués no quiso demasiados experimentos. Apenas contaba con diez jugadores de la primera plantilla disponibles, y los diez fueron al equipo titular. Ciria fue el único canterano elegido por el luso de inicio.

José Mourinho, en el banquillo. EFE

Lunin defendió la portería, y Trent, Asencio, Huijsen y Carreras formaron la defensa. Por delante, un doble pivote vertebrado por Valverde y Camavinga. La línea de tres, con Mastantuono, Güler y Ciria, y Gonzalo como hombre más adelantado para buscar el gol.

El primer tanto llegó mediada la primera mitad. Güler condujo por el carril central con gran calidad, filtró un gran pase para la llegada de Valverde de segunda línea, y el uruguayo definió con un disparo raso para hacer el 1-0. Valverde en su máximo esplendor.

Poco después fue el turno de Gonzalo. Trent metió un pase en largo a la espalda de la defensa del Leganés, Gonzalo controló con mucho mérito, y ante la salida del portero pepinero definió a la perfección para el 2-0.

El Real Madrid presionaba arriba y metía en serios problemas al Leganés, pero a la vez veía que tenía algo por pulir en defensa. Eran los contraataques. El 'Lega' robaba y salía rápido, y eso le costó el único gol de los visitantes.

Naim se marchó por la banda izquierda, encaró a Trent, le hizo un par de bicicletas, se acomodó el balón a la derecha y clavó un disparo perfecto raso ante el que nada pudo hacer Lunin. Malas sensaciones de nuevo con Trent también en el arranque de este curso.

Mastantuono también moja

La segunda parte fue a puerta cerrada. Sin señal de televisión y sin prensa. Ahí el Real Madrid cimentó su goleada ante el Leganés con dos nuevos goles.

No se volvió loco Mourinho con los cambios tras el intermedio. De hecho, le dio también la mitad de esta segunda parte a los titulares para que vayan acumulando minutos y se entiendan cada vez mejor.

Dos zarpazos fulminantes de los blancos fueron definitivos. Primero, un disparo de Arnold rechazado por el guardameta del Leganés lo aprovechó Mastantuono, que tampoco estaba teniendo su mejor día, para desquitarse y poner el 3-1.

Trent, en acción. CD LEGANÉS

Casi acto seguido, la sentencia. Pulido tocó de cabeza un centro lateral con tan mala suerte que terminó introduciéndose en su propia portería. Ahí todo quedaba visto para sentencia.

Dejó además de sufrir tanto el Real Madrid con las contras del Leganés. Perdía menos la posesión, así que eso le daba menos opciones a los pepineros para salir.

Un paso más de este nuevo Real Madrid de José Mourinho al que todavía le quedan muchos avances pero que sigue caminando con paso firme mientras espera a sus grandes estrellas.