El Rayo se queda sin estadio y tiene que buscar casa para hasta 12 partidos de Liga: opciones y ¿un futuro fuera de Vallecas?

No ha comenzado la temporada y el Rayo Vallecano ya tiene que remar contracorriente. La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes la suspensión cautelar de la concesión del estadio de Vallecas para realizar unas "obras de urgencia" después de detectarse unas "graves deficiencias de seguridad" en las instalaciones.

Estas obras oscilarán de entre dos a seis meses, lo que puede suponer un duro varapalo para el equipo presidido por Martín Presa, quien tampoco tiene asegurada la licencia una vez concluyan estos plazos.

Ahora, el Rayo debe buscar su nueva casa. Lo tendrá que hacer al menos para sus tres primeros partidos como local, pero todo se puede alargar hasta los 12. Es decir, se puede dar el caso de que el equipo de la franja dispute lejos de su feudo más de la mitad de sus partidos de local.

Además, en caso de que las obras duren tres meses, el Rayo tampoco podría albergar en su campo el choque frente al Racing de Santander y el Espanyol. Si se alargan hasta los seis meses, tampoco se jugarán en Vallecas los duelos frente al Athletic, Elche, Celta de Vigo, Valencia, Levante, Málaga, Atlético de Madrid y Sevilla, previsto para el 17 de enero.

Las opciones

Lo lógico es pensar en Butarque, el estadio del Leganés. Un estadio del que ya echó mano la temporada pasada después de que LaLiga suspendiera su partido ante el Oviedo por el mal estado del césped.

Sin embargo, todavía no está confirmado, aunque sí, que ya existe el estadio: "Es una decisión que ha tomado la comunidad y no se puede poner en duda. El Rayo tiene designado el estadio, y será el Rayo el que tiene que cumplir con las condiciones que establecemos en el fútbol profesional. Butarque, no lo sé. Ellos tienen designado ya uno, yo no quiero desvelar cuál es", dijo Tebas, presidente de la Patronal.

"Seguramente para el Rayo la comunicación que ha tenido sea una sorpresa, y hay que dejar que ellos, en el ámbito de la institución, tomen lo que sea correspondiente y el campo que se proponga, pero eso sí, cumpliendo las condiciones que tiene un estadio de fútbol profesional", añadió.

Imagen del estadio de Butarque. C.D. Leganés.

Por coincidencia de calendario, tanto el Rayo como el Leganés podrían compaginar el uso del campo del equipo pepinero. Sería así en 10 de los 12 partidos, pero incluso en los dos restantes el Rayo tiene soluciones a mano.

Estos son los del 25 de octubre, donde reciben al Elche, y el del 3 de enero cuando se ven las caras con el Atlético de Madrid. En esos casos está libre el campo del Getafe e incluso el segundo de ellos podría jugarse en el Metropolitano.

¿El futuro?

Este exilio forzado no solo plantea un quebradero de cabeza logístico a corto plazo, sino que reabre el eterno y tenso debate sobre el destino a largo plazo de la entidad. El presidente Raúl Martín Presa lleva años insistiendo en que la ubicación actual se ha quedado obsoleta, argumentando que frena el crecimiento económico del club por la falta de espacio, aparcamiento y palcos de empresa.

Para la directiva, la construcción de un feudo moderno en otra zona de Madrid es la única vía para consolidar al Rayo en la élite.

Estado de algunas instalaciones del estadio del Rayo Cedida Comunidad de Madrid

Sin embargo, esta postura choca frontalmente con el sentir de la afición. Para los seguidores franjirrojos, el estadio de la calle Payaso Fofó es mucho más que un recinto deportivo: representa la identidad, las raíces y el corazón social del barrio.

Abandonar Vallecas se interpreta como un despido del alma del club, por lo que este nuevo cierre temporal no hace más que profundizar la grieta entre la gestión de la directiva y el sentimiento de su hinchada.