Mikel Merino, 30 años: "Fue increíble ver a mi mujer embarazada de 8 meses ayudándome a subir las escaleras porque no podía"

Mikel Merino atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Campeón del mundo con la selección española, ganador de la Premier con el Arsenal y estrenándose recientemente como padre. Una situación muy distinta de hace unos meses.

Su temporada estuvo cerca de dar un giro radical. Una fractura en el pie derecho en febrero, durante un entrenamiento con el conjunto londinense, le obligó a pasar por el quirófano y puso en serio riesgo su presencia en el Mundial de 2026.

Mientras intentaba recuperarse contrarreloj, el centrocampista vivía otro acontecimiento que cambiaría su vida para siempre, el embarazo de su mujer, Lola Liberal.

En una entrevista concedida durante la concentración con la selección española, Merino recordó aquellos meses especialmente complicados y ha puesto el foco en el apoyo incondicional que recibió por parte de su pareja: "Mi mujer es la persona que más me quiere del mundo".

"Ha sido increíble verla embarazada de ocho meses ayudándome a subir las escaleras porque yo no podía. Era ella la que me traía las cosas, cuando realmente debería haber sido al revés", explicó el internacional, que reconoce que aquella situación le hizo valorar todavía más el esfuerzo realizado por su familia.

Mikel Merino con la Copa del Mundo Europa Press

Durante varias semanas, Merino necesitó muletas para desplazarse y tuvo que afrontar un largo proceso de recuperación sin tener la certeza de si llegaría a tiempo para disputar el Mundial.

La incertidumbre fue constante, aunque el futbolista reconoce que hubo algo que le ayudó a relativizar la situación.

El nacimiento de su primer hijo cambió por completo sus prioridades. Aunque el Mundial era uno de los grandes objetivos de su carrera, el centrocampista admite que hubo momentos en los que entendió que lo verdaderamente importante estaba lejos de un terreno de juego.

La posibilidad de perderse el torneo dejó de ser su principal preocupación cuando veía todo lo que estaba viviendo su familia.

Mikel Merino celebra su gol contra Bélgica. EFE

Finalmente, el trabajo dio sus frutos. Merino consiguió recuperarse a tiempo para entrar en los planes de Luis de la Fuente y acabó formando parte de la selección española que levantó el Mundial, culminando así uno de los años más intensos de su trayectoria deportiva.

Ahora, con la Copa del Mundo ya en sus vitrinas y disfrutando de una nueva etapa como padre, el futbolista mira atrás con la sensación de haber superado mucho más que una lesión.

Sus palabras dejan claro que, en los momentos más difíciles, el apoyo de Lola Liberal fue decisivo para mantenerse firme cuando su carrera parecía haber quedado en suspenso.