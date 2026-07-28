Joan Laporta consigue superar una arritmia: "¡Todo ha salido bien! Mi corazón vuelve a latir con ritmo"
El presidente del FC Barcelona aseguró haber superado esta dolencia cardíaca y agradeció el trato en el Hospital de Barcelona.
Más información: Muere un operario de 54 años en las obras del Camp Nou tras sufrir un golpe en la cabeza
Joan Laporta se recupera de una arritmia. El presidente del FC Barcelona confesó haber padecido este problema en el corazón y estar ya recuperado para seguir con su vida normal.
"¡Todo ha salido bien! ¡Han corregido mi arritmia! Mi corazón vuelve a latir con ritmo", aseguró el abogado catalán en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.
El presidente se mostró muy agradecido al personal que le trató en el Hospital de Barcelona, donde fue tratado por el equipo dirigido por el Doctor Jordi Morillas. "Han realizado un trabajo excelente", aseguró Laporta.
Además, el máximo mandatario del FC Barcelona también fue revisado pertinentemente por los propios servicios médicos de la entidad culé, que en todo momento estuvieron trabajando de manera conjunta con el Hospital de Barcelona.
Cerró además Joan Laporta su discurso con un agradecimiento a sus seres más queridos, hijos, familiares y amigos. "Muchísimas gracias a todos, nunca se ha dicho nada más cierto, desde lo más profundo de mi corazón".
El presidente del Barça no viajará por lo tanto con el resto de la expedición a Inglaterra, donde el club culé hará en los próximos días parte de su pretemporada.
Comunicado de Joan Laporta
¡¡¡Todo ha salido bien!!! ¡Han corregido mi arritmia! Mi corazón vuelve a latir con ritmo.
Estoy muy agradecido a los magníficos médicos, enfermeros y personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el Dr. Jordi Morillas. Han realizado un trabajo excelente. Además de su sabiduría y sus amplios conocimientos, su trato humano es amable, comprensivo, paciente y atento, defendiendo la dignidad de la medicina y el juramento hipocrático. Esto es una prueba más de que en Barcelona y en Cataluña también hacemos un trabajo excelente y de máxima calidad. Y también me siento especialmente orgulloso de los servicios médicos del Barça, dirigidos por el doctor Xavier Corbella, y de mi jefa de equipo, Manana Giorgadze, que lo han coordinado todo de forma muy eficiente.
Mi agradecimiento también al doctor Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus acertados consejos, que me dieron tranquilidad, y al doctor Brugada por recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia.
Por último, quiero dar las gracias a todos mis hijos, hermanos, familiares y amigos por su apoyo y compañía. Muchísimas gracias a todos, nunca se ha dicho nada más cierto, desde lo más profundo de mi corazón.