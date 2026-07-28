Joan Laporta consigue superar una arritmia: "¡Todo ha salido bien! Mi corazón vuelve a latir con ritmo"

Joan Laporta se recupera de una arritmia. El presidente del FC Barcelona confesó haber padecido este problema en el corazón y estar ya recuperado para seguir con su vida normal.

"¡Todo ha salido bien! ¡Han corregido mi arritmia! Mi corazón vuelve a latir con ritmo", aseguró el abogado catalán en un comunicado emitido a través de sus redes sociales.

El presidente se mostró muy agradecido al personal que le trató en el Hospital de Barcelona, donde fue tratado por el equipo dirigido por el Doctor Jordi Morillas. "Han realizado un trabajo excelente", aseguró Laporta.

Además, el máximo mandatario del FC Barcelona también fue revisado pertinentemente por los propios servicios médicos de la entidad culé, que en todo momento estuvieron trabajando de manera conjunta con el Hospital de Barcelona.

Cerró además Joan Laporta su discurso con un agradecimiento a sus seres más queridos, hijos, familiares y amigos. "Muchísimas gracias a todos, nunca se ha dicho nada más cierto, desde lo más profundo de mi corazón".

El presidente del Barça no viajará por lo tanto con el resto de la expedición a Inglaterra, donde el club culé hará en los próximos días parte de su pretemporada.