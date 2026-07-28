Florentino Pérez presenta unas cuentas de récord en el Real Madrid: 1.221 M€ de ingresos, 287,4 de Ebitda y 83 en caja

El Real Madrid cerró la temporada 2025/26 con las mejores cuentas de su historia: 1.221 millones de euros de ingresos, un Ebitda de 287,4 millones y una tesorería de 83 millones de euros.

La Junta Directiva, presidida por Florentino Pérez, formuló estas cuentas este martes, apenas semanas después de que el dirigente revalidara su cargo en las elecciones a la presidencia.

El club superó por primera vez la barrera de los 1.200 millones de euros de ingresos de explotación, sin contar traspasos de jugadores. Ninguna otra entidad deportiva del mundo ha alcanzado esa cifra hasta ahora, lo que consolida al Real Madrid como líder mundial de ingresos en el deporte.

El crecimiento, de un 3,1% respecto al ejercicio anterior, se apoya sobre todo en los negocios que el club gestiona de forma directa. Los ingresos del estadio han aumentado un 11% y los de marketing un 6%, impulsados por la renovación de contratos de patrocinio y la llegada de nuevos socios comerciales.

Desde la temporada 2018/19, los ingresos han crecido un 61%, y el 93% de ese aumento procede de negocio gestionado directamente por el club. Los ingresos del estadio se han duplicado, con un incremento del 107%, tras la reforma del Bernabéu.

El resultado de explotación antes de amortizaciones, el Ebitda, se sitúa en 287,4 millones de euros, un 18% más que en el ejercicio anterior. Es la cifra más alta lograda nunca por el club.

El beneficio después de impuestos alcanza los 26,3 millones de euros, un 8% más que en la temporada anterior. Con este resultado, el Real Madrid encadena 26 ejercicios consecutivos con beneficios desde el año 2000.

Solidez financiera

El club mantiene una posición patrimonial sólida. El patrimonio neto asciende a 624 millones de euros y la deuda neta, excluido el proyecto del estadio, se limita a 9 millones de euros, con una ratio deuda/Ebitda de 0,0 veces.

Detalle de la fachada del Santiago Bernabéu. L35 Architects

El Real Madrid dispone además de pólizas de crédito sin utilizar por importe de 475 millones de euros, un colchón que refuerza su margen de maniobra financiero. La contribución del club a los ingresos fiscales y a la Seguridad Social en el ejercicio ha ascendido a 354,8 millones de euros.

Como entidad propiedad de sus socios, el Real Madrid no distribuye beneficios ni recibe aportaciones externas de capital. Toda la ganancia se reinvierte en el propio club, en sus infraestructuras y en sus plantillas deportivas.

La reforma del Bernabéu

La remodelación del estadio Santiago Bernabéu, prácticamente finalizada, acumula una inversión de 1.407,7 millones de euros. El préstamo dispuesto para esta obra se sitúa en 1.108,4 millones de euros.

Esta política de inversión sostenida define la gestión de Florentino Pérez al frente del club. Bajo su mandato, el Bernabéu se ha transformado en un activo que ya ingresa más del doble de lo que generaba antes de las obras, consolidando un nuevo modelo de negocio propio.

Inversión constante en plantilla

El gasto en plantillas deportivas, entre personal y amortización, ha aumentado un 37% desde 2018/19, hasta los 618 millones de euros. Aun así, la ratio de gastos de personal sobre ingresos se mantiene en el 46%, por debajo del umbral de excelencia del 50%.

Solo en este ejercicio, el club ha destinado 161 millones de euros a la incorporación de jugadores. De cara a la temporada 2026/27, el Real Madrid continúa reforzándose para seguir compitiendo al máximo nivel tanto en fútbol como en baloncesto.

Además, en el ejercicio 2025/26 el club ha invertido 192 millones de euros en instalaciones, plataforma tecnológica y plantilla deportiva.

Modelo que se sostiene en el tiempo

Las cifras confirman la fortaleza del modelo económico impulsado por la directiva de Florentino Pérez, que continúa a la cabeza de la industria mundial del deporte por ingresos.

La reciente reelección del presidente llega respaldada, así, por unos resultados que combinan récords de ingresos, máxima rentabilidad operativa y una deuda prácticamente inexistente.

Este equilibrio entre crecimiento e inversión constante sitúa al club en una posición de referencia dentro del deporte mundial. El Real Madrid combina así ambición deportiva y disciplina financiera, dos ejes que han marcado la gestión de Florentino Pérez durante las últimas dos décadas.