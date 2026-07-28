Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa en el brazo la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial

La cara de Luis de la Fuente, en el brazo de Marc Cucurella. .

Marc Cucurella es un hombre de palabra. Prometió en pleno Mundial que si España salía campeona se tatuaría la cara de Luis de la Fuente y ahora el jugador del Real Madrid ha cumplido con ello.

El rostro del seleccionador español ya está en el cuerpo del futbolista. Más concretamente en su brazo izquierdo, en la parte posterior, para más señas.

Así lo mostró el propio jugador a través de sus redes sociales con una serie de vídeos donde se puede ver nítidamente su nuevo tatuaje.

Las promesas se cumplen ✌️🙈 pic.twitter.com/29m67fM0xA — Marc Cucurella (@cucurella3) July 28, 2026

"Promesa cumplida", escribió el lateral izquierdo de manera escueta, acompañado de unos emoticonos con unas manos entrelazadas. Enseguida, su publicación tuvo una gran repercusión, ya que era algo que muchos aficionados estaban esperando con ansia.

El tatuaje en la parte posterior de su brazo izquierdo, por encima del codo, no es demasiado grande.

Se trata de un rostro caricaturizado de Luis de la Fuente en traje, acompañado de la Copa del Mundo, que deja bien claro el éxito conseguido por la selección española de fútbol en el pasado Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

El momento en el Cucurella se hace el tatuaje. .

En uno de los vídeos que acompañan a la publicación se puede ver también el momento en el que el tatuador plasma el rostro de Luis de la Fuente en el cuerpo de Marc Cucurella.

Ahora, el lateral izquierdo y Luis de la Fuente quedarán para siempre unidos a través de este tatuaje que refleja el éxito conjunto del Mundial de 2026.