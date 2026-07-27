Yan Diomande, inminente: el Real Madrid espera cerrar su quinto fichaje del verano en las próximas horas

Yan Diomande, durante el Mundial con la selección de Costa de Marfil. Reuters

Yan Diomande está a un paso de convertirse en el quinto fichaje del Real Madrid este verano.

El acuerdo con el jugador es total y la negociación con el RB Leipzig está prácticamente cerrada, después de que el club blanco haya elevado su oferta por encima de los 100 millones de euros. Quedan flecos, pero en el entorno de la operación ya se da por hecha su resolución en las próximas horas.

La aceleración del cierre llega justo después de la retirada del PSG, que en las últimas horas publicó un duro comunicado para dar por terminada su puja por el delantero. Ese movimiento ha dejado el camino despejado para el Real Madrid, que ha ganado ventaja definitiva en una operación que parecía abierta, pero que ahora encamina su desenlace.

En Valdebebas confían en que todo pueda quedar formalizado incluso este mismo lunes, una fecha en la que el futbolista no está previsto que se incorpore a la pretemporada del Leipzig, dirigido por Demichelis.

La llegada de Diomande encaja en una ventana de mercado especialmente ambiciosa para el club blanco. Con él, serían cinco los refuerzos del verano, o seis si se incluye a Mourinho en el recuento interno que maneja el club.

Antes que el marfileño, el Madrid ya ha cerrado las incorporaciones de Konaté, Dumfries, Bernardo Silva y Cucurella. La dirección deportiva ha movido ficha con rapidez y ha reforzado varias zonas del campo con nombres de peso y experiencia.

La operación Diomande también tiene lectura estratégica. El Madrid ha querido adelantarse a la competencia y cerrar un fichaje que considera prioritario para el presente y para el medio plazo.

Yan Diomande, en una rueda de prensa del Mundial 2026. Reuters

La subida de la oferta ha sido decisiva para acercar posiciones con el Leipzig, que mantenía una tasación elevada y había estirado al máximo las negociaciones. La fórmula final todavía necesita rematar detalles contractuales, pero la distancia entre partes ya es mínima.

El PSG se rinde

El comunicado del PSG ha terminado de inclinar la balanza. El club francés justificó su retirada por considerar "totalmente desproporcionadas" las exigencias económicas del traspaso y del salario, y defendió que no se apartará de sus principios de gestión financiera rigurosa ni de equilibrio de plantilla.

En la práctica, esa decisión ha dejado vía libre al Madrid para cerrar una operación que ya se interpretaba como una victoria en el pulso del mercado.

A partir de ahora, la atención se desplaza a la siguiente fase del plan blanco. En el club siguen estudiando la opción de Rodri, una operación compleja en la que ha irrumpido el PSG como respuesta directa al caso Diomande.

Esa entrada puede encarecer aún más el precio y endurecer una negociación con el Manchester City que ya se preveía difícil. Además, no se descarta que el Madrid intente incorporar otro central antes de que se cierre el mercado.

Diomande, por tanto, está muy cerca de convertirse en la gran incorporación del verano para el Real Madrid. El acuerdo está encarrilado, el rival más fuerte ha desistido y solo falta el anuncio oficial. La operación quedará sellada en cuestión de horas.