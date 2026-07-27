El éxito de Neymar Jr. (34) fuera del fútbol: la inversión de 250 millones de euros en una inmobiliaria urbana y de lujo

Neymar, en el calentamiento previo a un partido de Brasil en el Mundial. Europa Press

La fortuna de Neymar Jr. ya no depende únicamente de lo que ocurre sobre el césped. En los últimos años, el delantero brasileño ha transformado su patrimonio en un entramado de inversiones diversificadas que abarca desde grandes desarrollos inmobiliarios hasta explotaciones agrícolas, activos de lujo y derechos comerciales.

Detrás de esta estrategia se encuentra NR Sports, la empresa familiar dirigida por su padre, responsable de gestionar tanto su imagen como su creciente imperio financiero.

El futbolista ha dado el salto de estrella del deporte a inversor de gran escala con un objetivo claro: blindar su patrimonio frente a la incertidumbre que acompaña a cualquier carrera profesional.

Lejos de limitarse a los tradicionales contratos publicitarios, Neymar ha apostado por una cartera de activos diseñada para generar valor a largo plazo y reducir su exposición a la volatilidad del mundo del fútbol.

Uno de los pilares de esta estrategia es el sector inmobiliario. Más allá de adquirir propiedades de lujo, el brasileño participa en grandes proyectos urbanísticos.

Neymar, en un calentamiento. REUTERS

El más ambicioso es una inversión inicial de 250 millones de dólares en un barrio planificado en Porto Belo, en el estado de Santa Catarina (Brasil).

El desarrollo contempla cerca de un millón de metros cuadrados e incluirá viviendas de alta gama, zonas comerciales, oficinas, espacios gastronómicos y un complejo deportivo con instalaciones de entrenamiento, pistas de pádel, canchas de arena y campos de fútbol.

Las previsiones sitúan su valoración futura en varios miles de millones de dólares.

Sus principales activos

A esta apuesta por el desarrollo urbanístico se suma un amplio patrimonio inmobiliario gestionado por NR Sports. Entre sus principales activos figura una mansión de 2.800 metros cuadrados situada en Morro Santa Terezinha, en Santos, que actúa como residencia de referencia en Brasil y forma parte de un conjunto de más de un centenar de propiedades registradas.

Su cartera también incluye una exclusiva finca en Mangaratiba, en el estado de Río de Janeiro, equipada con helipuerto privado, puerto deportivo para yates y terrenos anexos adquiridos recientemente para ampliar la propiedad.

En el ámbito internacional, el futbolista ha invertido en un ático de las Bugatti Residences de Dubái, dotado de ascensor privado para vehículos y piscina propia, así como en un espectacular quadriplex del complejo Yachthouse, en Balneário Camboriú, uno de los edificios residenciales más altos de Sudamérica.

Sin embargo, la estrategia patrimonial de Neymar no se limita al ladrillo. Con el objetivo de equilibrar el riesgo asociado a los mercados inmobiliarios y tecnológicos, el jugador también ha destinado parte de su capital al agronegocio brasileño.

La adquisición de tierras agrícolas y explotaciones ganaderas constituye una de las inversiones más conservadoras de su cartera, al tratarse de activos tangibles que históricamente han servido como protección frente a la inflación y las fluctuaciones económicas.

Toda esta estructura financiera se sostiene sobre NR Sports, la sociedad encargada de gestionar sus derechos de imagen, acuerdos comerciales y licencias.

La compañía canaliza las colaboraciones con grandes multinacionales y convierte la proyección internacional del futbolista en una fuente constante de ingresos.

Entre sus socios comerciales destacan marcas como Puma, Red Bull o PokerStars, cuyos contratos proporcionan la liquidez necesaria para seguir ampliando su cartera de inversiones.

Además de los activos tradicionales, Neymar también ha explorado sectores de mayor riesgo vinculados a la economía digital. En los últimos años realizó inversiones en proyectos relacionados con el ecosistema Web3 y las criptomonedas, especialmente mediante la adquisición de NFT de la colección Bored Ape Yacht Club.

Aunque este tipo de activos representa una parte mucho más especulativa de su patrimonio, refleja una estrategia basada en la diversificación y en la búsqueda de oportunidades en mercados emergentes con alto potencial de crecimiento.