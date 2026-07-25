El tío de Marc Cucurella (28): "Siempre hemos sido anti madridistas. Yo con España a tope pero el Madrid va a perder"

El fichaje de Marc Cucurella por el Real Madrid no solo ha revolucionado el mercado de verano. También ha dejado una de las imágenes más curiosas de las últimas semanas, protagonizada por su propio padre.

Mientras el madridismo celebra la llegada del lateral catalán, Óscar Cucurella ha reconocido públicamente que sigue siendo fiel al FC Barcelona y que ni siquiera el cambio de equipo de su hijo alterará sus sentimientos.

Durante una entrevista concedida a Cayo TV durante el Mundial, el padre del internacional español habló con total sinceridad sobre cómo ha recibido la noticia. Sin ocultar su pasión por el conjunto azulgrana, dejó una de las frases más comentadas desde que el Real Madrid anunció el fichaje.

"Siempre hemos sido antimadridistas. Yo soy muy culé", aseguró entre risas. Una confesión que sorprendió por su naturalidad y que refleja el fuerte vínculo que la familia siempre ha mantenido con el Barcelona.

"Yo con España a tope, pero el Madrid va a perder. Va a perder la Liga y la Champions", afirmó, provocando las risas de los presentes. Unas palabras que rápidamente se hicieron virales y que han sido muy comentadas entre aficionados de ambos equipos.

Marc Cucurella durante un encuentro en el Mundial 2026. Europa Press

Lejos de cualquier polémica, el padre de Cucurella dejó claro que una cosa son los colores y otra muy distinta el orgullo que siente por la carrera de su hijo. De hecho, reconoció que toda la familia está feliz por el paso que ha dado el futbolista, aunque todavía les cueste acostumbrarse a verlo vestido de blanco.

"Lo van a querer y lo van a disfrutar muchísimo. Nosotros en la familia estamos muy contentos por él porque ha sido una decisión muy importante, pero los colores no se cambian en un momento, lo tenemos que asimilar. Él ya lo ha asimilado...", confesó entre sonrisas.

Marc Cucurella en el partido de semifinales contra Francia. Reuters

En la conversación también participó Lucas Cucurella, hermano del jugador, quien admitió que el fichaje ha dividido un poco el corazón de la familia, aunque sin modificar sus preferencias futbolísticas.

"Siempre hemos sido muy antimadridistas y ahora tenemos el corazón un poco más dividido, pero el Barça es el Barça", señaló.Las declaraciones de Óscar muestran el lado más familiar del fichaje de Marc Cucurella.

Mientras el lateral inicia una nueva etapa en el Real Madrid, su padre mantiene intacta la pasión por el Barcelona, convencido de que el cariño por un hijo puede convivir perfectamente con unos colores que, como él mismo dice, "no se cambian en un momento".