Muere un operario de 54 años en las obras del Camp Nou tras sufrir un golpe en la cabeza

Un operario de 54 años ha fallecido este viernes tras sufrir un golpe en la cabeza mientras trabajaba en las obras de remodelación del Camp Nou. Según han informado los Mossos d'Esquadra, el aviso del accidente laboral se ha recibido alrededor de las 15:30 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han intentado asistir al trabajador, aunque no han podido hacer nada por salvar su vida. Por el momento, las autoridades no han facilitado datos sobre la víctima.

Al lugar del accidente también se han desplazado agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Les Corts, encargados de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.

Asimismo, la muerte del trabajador ya ha sido comunicada al juzgado de instrucción de Barcelona que se encuentra de guardia, así como al Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con el protocolo establecido para este tipo de accidentes laborales.

El hombre ha recibido un fuerte golpe en la cabeza por causas que todavía no se han podido aclarar y los servicios de emergencias no han podido hacer nada para salvarle la vida, según informa ElCaso.com.

Todo apunta, por ahora, que se trata de un accidente laboral, pero la investigación continúa abierta para determinar exactamente qué ha provocado el golpe mortal.

Se investiga lo sucedido

Una de las hipótesis con las que trabajan los investigadores es que el hombre podría haber sido golpeado por otra grúa que operaba en la zona de las obras.

El impacto le ha generado un traumatismo craneoencefálico que le ha acabado causando la muerte, según han explicado fuentes al corriente del caso. Por ahora, no se ha hecho pública la nacionalidad ni la empresa concreta del finado.

El operario que manejaba la segunda grúa implicada en el accidente aún no ha podido ser identificado. Los Mossos d'Esquadra han iniciado las gestiones necesarias para localizarlo y esclarecer la secuencia de los hechos que desembocó en el siniestro.

Entrenamiento primer equipo del Barça en el Camp Nou Òscar Gil Coy Barcelona

Las primeras hipótesis apuntan a que el conductor de la maquinaria podría no haber sido consciente del impacto que, presuntamente, acabó causando la muerte del trabajador.

Mientras tanto, la policía catalana mantiene acordonada la zona del accidente, donde continúa recabando pruebas y tomando declaración a los posibles testigos.