Nico Williams, 24 años: "Estuve en África y me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiera nacido aquí"

Nico Williams es sumamente conocido por su papel determinante en el Athletic Club y en la selección española, pero su historia personal está muy ligada al origen de sus padres.

Félix y María llegaron a España desde Ghana tras un viaje largo y complicado, una realidad que el joven futbolista ha empezado a comprender mucho mejor con el paso de los años y la madurez.

Este trasfondo familiar ha marcado su identidad dentro y fuera del terreno de juego, recordándole siempre que el bienestar actual es el resultado de una dura travesía en el pasado.

En una entrevista íntima concedida a la revista Lecturas, el delantero repasó detalladamente los recuerdos de su infancia y el profundo impacto que le supuso su reciente viaje al continente africano. Ver de cerca la situación actual de la región le hizo reflexionar sobre su propia suerte y sobre las oportunidades que ha tenido al crecer en Europa.

Tras esa experiencia de reconexión con sus raíces ghanesas, el extremo resumió todo su aprendizaje con una frase directa que muestra su toma de conciencia: "Estuve en África y me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si no hubiera nacido aquí".

Nico Williams, durante el Mundial 2026. REUTERS

Esta vivencia modificó su perspectiva sobre el verdadero peso del éxito y la fama. Esta declaración refleja el respeto absoluto que siente por las decisiones de sus padres.

En el mismo encuentro con los medios de comunicación, Nico recordó el gran esfuerzo de su madre con una frase que mezcla humor y reconocimiento: "Yo corro rápido, pero no tan rápido como mi madre. Ella escapó de la muerte y cruzó el Sáhara".

Su infancia en Pamplona no fue nada fácil debido a los constantes problemas económicos en casa, donde los cortes de luz o agua eran muy habituales por la falta de recursos financieros.

En esa época de escasez, su hermano Iñaki asumió muchas responsabilidades de crianza para protegerlo y guiarlo mientras sus padres trabajaban duro en largas jornadas laborales.

Ese entorno humilde moldeó por completo su carácter actual y su forma de entender la profesión. Para él, jugar al fútbol al máximo nivel competitivo es una forma de devolver el enorme esfuerzo que su familia hizo en el pasado, un motor que lo impulsa a seguir mejorando cada día.

Al contemplar las dificultades de los jóvenes en África, entendió que su realidad actual depende de la valentía que tuvieron sus padres años atrás: "Me di cuenta de lo que podría haber sido mi vida si mis padres no hubiesen arriesgado la suya caminando días y días por el desierto".

Hoy en día, Nico Williams asume su éxito deportivo con los pies en la tierra, totalmente consciente de dónde viene y del valor real de las cosas cotidianas.