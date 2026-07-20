Mounir Nasraoui, padre de Lamine (19): "Tengo epilepsia y no puedo viajar por si me da algún ataque. Es muy duro"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha explicado por primera vez el motivo por el que no ha viajado a Estados Unidos para acompañar a su hijo durante el Mundial. Su ausencia había llamado la atención durante todo el torneo.

Mientras la madre del futbolista, Sheila Ebana, y su hermano pequeño, Keyne, sí han estado presentes en las gradas, Mounir Nasraoui ha seguido cada encuentro desde Barcelona. La razón no responde a cuestiones personales ni laborales.

El padre del internacional español desveló que padece epilepsia, una enfermedad que le obliga a extremar las precauciones en situaciones de gran tensión emocional. Por ello, considera que desplazarse hasta el Mundial supondría un riesgo para su salud.

"Tengo epilepsia y no puedo viajar por si me da algún ataque. Es muy duro", explicó durante una entrevista televisiva. También reconoció que debe tomar medicación diariamente para controlar la enfermedad y evitar posibles crisis.

Según relató, la emoción y los nervios que genera una competición como el Mundial podrían desencadenar un episodio epiléptico. Esa posibilidad fue suficiente para descartar el viaje y seguir el campeonato desde casa.

Lamine Yamal y su padre Mounir Nasraoui celebrando la victoria en la Eurocopa en julio de 2024 Instagram

"Puede darme un ataque epiléptico por los nervios y la emoción", confesó. Por ese motivo, aseguró que decidió pensar no solo en su bienestar, sino también en las personas que le rodean durante un desplazamiento tan exigente.

El padre del jugador explicó que prefiere evitar cualquier situación que pueda generar complicaciones. "Hay que pensarse las cosas bien antes de viajar. Mejor estar en casa y verlo desde aquí", afirmó al justificar su decisión.

Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui, posan juntos con la camiseta de la selección española. Redes Sociales

Pese a la distancia, Mounir Nasraoui mantiene un contacto constante con Lamine Yamal. Tras la victoria de España frente a Francia en semifinales, ambos hablaron por teléfono y compartieron un emotivo intercambio de palabras.

Según explicó el propio padre, el futbolista le llamó para decirle que estaba orgulloso de él. La respuesta fue inmediata: "Yo estoy más orgulloso que tú", recordó emocionado durante la entrevista.

Aunque no haya podido estar en las gradas durante el Mundial, Mounir Nasraoui insiste en que sigue viviendo cada partido con la misma intensidad desde Barcelona. Su mayor deseo es continuar viendo crecer a su hijo, aunque tenga que hacerlo desde la distancia por motivos de salud.