La joya de valor incalculable que recibirán los campeones del Mundial: 2026 ejemplares y solo 30 se van a repartir

El fútbol se parece cada vez más a las grandes ligas deportivas de Estados Unidos. La final del Mundial 2026 romperá con varias de las tradiciones del deporte rey: habrá un espectáculo al más puro estilo de la Super Bowl durante un descanso más largo de lo habitual y, además, la FIFA estrenará un premio inédito para los campeones.

Más allá del trofeo y las medallas de oro, los jugadores de la selección que levante la Copa del Mundo este domingo -España o Argentina- recibirán un exclusivo anillo conmemorativo, una tradición muy arraigada en competiciones como la NBA, la NFL, la NHL o las Series Mundiales de béisbol, pero completamente novedosa en el fútbol.

La FIFA ha diseñado un modelo exclusivo del que se fabricarán 2.026 unidades, un guiño al año en el que se disputa el torneo. Solo 30 estarán reservadas para los campeones del mundo, mientras que las 1.996 restantes saldrán a la venta como edición limitada.

Se trata de una pieza sin precedentes en la historia de los Mundiales. Nunca antes la FIFA había premiado a los campeones con un anillo conmemorativo. En uno de sus laterales aparece el icónico trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro estará personalizado con la identidad de la selección vencedora, ya sea España o Argentina.

Cada anillo será único. Estará numerado individualmente, se fabricará a medida para cada destinatario y se entregará acompañado de un certificado de autenticidad, reforzando así su carácter exclusivo.

Os campeões do mundo vão receber anéis pela primeira vez na história da FIFA, seguindo a tradição americana 💍 pic.twitter.com/p7ecLlgysy — B24 (@B24PT) July 17, 2026

Nada más terminar la final, el capitán y el seleccionador del equipo campeón recibirán un anillo provisional durante la ceremonia de entrega de trofeos. Posteriormente, la FIFA hará llegar las 30 piezas definitivas, completamente personalizadas, en un acto oficial que servirá para inmortalizar uno de los mayores logros del fútbol.

¿Cuánto vale el anillo de la FIFA?

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, no ha revelado el valor económico de cada una de las piezas. No obstante, las imágenes difundidas por el organismo muestran un anillo elaborado en oro y decorado con piedras preciosas.

Al tratarse de una joya exclusiva y sin equivalente en el mercado, resulta imposible establecer una tasación exacta. Como referencia, los anillos que reciben los campeones de ligas estadounidenses como la NBA o la NFL suelen superar los 90.000 euros, aunque su verdadero valor reside en el simbolismo y la exclusividad que representan.