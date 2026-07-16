Corrupción en la AFA: mientras el FBI avanza, la causa por Tapia en Argentina retrocede entre maniobras y peleas de jueces

La Cámara Federal de Casación Penal ha marcado un nuevo y trascendental capítulo en la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que envuelve a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En su resolución, la Justicia ordenó revisar qué juzgado deberá hacerse cargo del expediente que investiga el entramado financiero detrás de una millonaria propiedad vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la entidad y principal operador de la gestión del presidente Claudio 'Chiqui' Tapia.

El centro de la controversia gira en torno al origen de los fondos utilizados para la adquisición y millonaria refacción de una fastuosa mansión ubicada en un exclusivo barrio cerrado del partido bonaerense de Pilar.

Tal como reveló el diario La Nación, que dio a conocer la información de este inusual giro judicial, la máxima instancia penal del país hizo lugar a un recurso de queja presentado para evitar que la causa quedara en manos de un juzgado que había sido impulsado por las propias defensas, desarticulando lo que se perfilaba como un intento de blindaje.

Con los votos de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, Casación anuló un fallo previo que le otorgaba la competencia del caso al juez federal de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.

Este magistrado había reclamado el expediente, pero la decisión del tribunal revisor frena en seco esa maniobra y devuelve la discusión a foja cero.

Ahora, la Justicia deberá dirimir nuevamente los límites territoriales de la competencia: si la pesquisa avanza en el fuero federal de San Martín o si regresa a los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires, sede habitual donde se tramitan los expedientes de mayor peso político.

El denominado 'AFAGate' indaga sobre las sospechas de que la mansión en Pilar fue adquirida mediante presuntos testaferros que habrían actuado en beneficio de Toviggino, con el objetivo de ocultar a los verdaderos dueños del patrimonio y el flujo del dinero.

La Justicia federal busca desentrañar si estas operaciones configuran una sofisticada maniobra de lavado de activos y, lo más sensible, si esos fondos guardan algún tipo de relación directa o indirecta con el manejo de las arcas de la casa madre del fútbol argentino.

Aunque Claudio Tapia no figura formalmente como imputado en este expediente, el impacto institucional recae directamente sobre su figura. Pablo Toviggino no es un dirigente más en el esquema del fútbol local: es el responsable de los números de la AFA, el histórico nexo con el poder político y la mano derecha indispensable del actual presidente.

Que su alfil más importante quede bajo un estricto escrutinio federal representa un golpe severo a la línea de flotación de su conducción.

Este revés judicial llega, además, en un contexto de máxima exposición pública para la AFA, envuelta en tensiones con el Poder Ejecutivo Nacional por la resistida implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y los pedidos de mayor transparencia y auditorías sobre los clubes.

Con la resolución de Casación, el paraguas protector parece haberse cerrado, garantizando que el patrimonio y los movimientos económicos del entorno más íntimo de Tapia seguirán bajo la lupa de la Justicia en los próximos meses.