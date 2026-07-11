Karim Adeyemi: "Mis padres lo pasaron mal. Trabajaron en varios empleos para poder llegar a fin de mes"

Adeyemi, junto a sus padres en su presentación con el Borussia Dortmund. Captura de redes sociales.

Todas las miradas del panorama futbolístico están centradas en el Mundial. Sin embargo, mientras la competición acapara el protagonismo, los clubes ya trabajan en la planificación de la próxima temporada y el mercado de fichajes comienza a cobrar fuerza.

La Copa del Mundo supone un escaparate inmejorable para muchos futbolistas, que aprovechan la cita para revalorizarse y atraer el interés de grandes equipos. Pero no todos los movimientos dependen del torneo. Uno de ellos es Adeyemi, ausente con Alemania en el Mundial, pero situado en la órbita del Barça.

No es la primera vez que el nombre del extremo alemán aparece vinculado al conjunto azulgrana. No obstante, en esta ocasión las circunstancias parecen más favorables y tanto el Borussia Dortmund como el Barça consideran viable alcanzar un acuerdo económico.

Karim Adeyemi celebra un gol con el Borussia Dortmund Europa Press

Adeyemi nació en Múnich después de que sus padres decidieran trasladarse a Alemania en busca de un futuro mejor. Su padre, de origen nigeriano, y su madre, rumana, dejaron atrás su vida con la esperanza de ofrecer más oportunidades a su familia.

Una historia que ha marcado profundamente al futbolista, quien siempre ha reconocido que el esfuerzo de sus progenitores ha sido una de sus principales fuentes de inspiración.

Los esfuerzos de sus padres

Gracias a los sacrificios de sus padres disfrutó de una infancia estable, aunque nunca olvidó las dificultades que ellos tuvieron que afrontar para salir adelante.

"Mis padres lo pasaron mal en Alemania. Trabajaron en varios empleos para llegar a fin de mes. Pero en Nigeria la gente tiene aún menos", recordó en una entrevista concedida a los medios oficiales del Borussia Dortmund.

Aquella experiencia también moldeó su manera de entender la vida. "Si alguna vez tengo hijos, les enseñaré que no todo el mundo vive tan bien ni lo tiene tan fácil como alguien nacido y criado en Alemania", explicó el internacional alemán, consciente de las diferencias entre su realidad y la que vivieron sus padres.

El atacante nunca ha ocultado la admiración que siente por el camino recorrido por su familia. Además de las dificultades económicas, también ha convivido con la distancia de parte de sus seres queridos, ya que muchos familiares permanecieron fuera de Alemania.

Esa separación le impidió compartir con ellos tantos momentos como le habría gustado, tanto durante su infancia como tras alcanzar el éxito en el fútbol profesional.

En esa misma entrevista también quiso poner en valor el papel que desempeña su entorno más cercano. "La familia es algo especial. Lo ideal sería tenerlos a todos aquí conmigo. Tengo un vínculo muy estrecho con mi madre y mi padre", afirmó.

No obstante, para Adeyemi el concepto de familia va más allá de los lazos de sangre. "Las personas muy cercanas a mí también son familia, aunque no compartamos la misma sangre. Mi esposa ha traído una nueva familia a mi vida; es maravilloso contar con ellos", añadió.

Mientras tanto, los clubes españoles continúan moviéndose en el mercado con vistas a la próxima campaña y uno de los nombres propios de las últimas horas ha sido precisamente el de Karim Adeyemi.

El extremo alemán estaría dispuesto a abandonar el Borussia Dortmund tras perder protagonismo durante la última temporada, una situación que ha despertado el interés del FC Barcelona.

El conjunto azulgrana mantiene desde hace tiempo al futbolista entre sus objetivos y ya ha iniciado conversaciones con el club alemán para estudiar una posible operación.

Aunque todavía no existe un acuerdo, no se descarta que la negociación incluya la cesión o el traspaso de algún jugador para reducir el coste del fichaje.

Según informó Sky Alemania, la primera propuesta del Barça asciende a 20 millones de euros, además de un porcentaje de una futura venta. Por su parte, el Borussia Dortmund mantiene una valoración cercana a los 40 millones de euros.

Pese a la diferencia entre ambas posturas, las conversaciones continúan y en el club azulgrana consideran asumible el salario del internacional alemán, cifrado en torno a los seis millones de euros por temporada.