El éxito de Achraf Hakimi más allá del fútbol: su sociedad con 6,3 millones de euros en activos inmobiliarios e inversiones

Achraf Hakimi lleva años protagonizando grandes partidos en el fútbol europeo, pero en silencio ha construido también un patrimonio empresarial sólido que va más allá de los títulos y los traspasos millonarios.

El lateral de la selección de Marruecos canaliza gran parte de sus ganancias a través de Sashi Ha Investment SL, una sociedad domiciliada en Majadahonda que suma ya más de 6,3 millones de euros en activos entre inversiones inmobiliarias y productos financieros.

Hakimi fundó Sashi Ha Investment SL en 2019, con solo 20 años y cuando todavía era un cedido del Real Madrid al Borussia Dortmund. El objetivo era claro desde el principio: agrupar bajo una misma figura jurídica tanto la gestión de sus derechos de imagen fuera del ámbito contractual deportivo como la administración de su patrimonio en activos reales.

Con un capital social de apenas 3.000 euros, la sociedad es hoy una estructura de facto con él como único socio y administrador, y una facturación estimada en una horquilla de entre uno y dos millones y medio de euros anuales. El despegue patrimonial fue progresivo pero constante.

La compañía no declaró inversiones significativas en 2021, pero en 2022 ya acumulaba cerca de dos millones de euros y en 2023 superaba los 6,3 millones en activos totales, con beneficios próximos a los 323.000 euros ese ejercicio y unos ingresos de 682.750 euros.

Un crecimiento acelerado que coincide con su etapa en el PSG, donde dispara sus ingresos salariales y los inyecta de forma sistemática en la sociedad.

La estrategia de inversión tiene un eje central: el sector inmobiliario en zonas que Hakimi conoce bien. En Madrid, la sociedad adquirió un solar y edificio para reformar en Fuenlabrada por unos 295.000 euros y un inmueble en Getafe valorado en 725.000 euros, sobre el que se están ejecutando obras para levantar un edificio de alquiler con más de 270.000 euros adicionales en certificaciones de obra.

Achraf Hakimi, celebrando el pase de Marruecos a cuartos de final del Mundial. Reuters

La elección de la periferia sur madrileña -zona donde creció- responde tanto a la cercanía como a la creciente demanda de alquiler asequible en municipios con buena conexión con la capital.

Más al sur, Hakimi también ha apostado por la Costa del Sol. A través de Sashi Ha Investment, compró una vivienda en Fuengirola y adquirió una participación del 6,67% en una finca de 7.900 metros cuadrados en Torreblanca del Sol, un proyecto destinado en parte a vivienda de venta y en parte a alquiler turístico y residencial.

Un mercado donde la combinación de demanda extranjera y turismo sigue empujando los precios al alza.

Casi la mitad de los activos de la sociedad -algo más de 2,9 millones de euros- corresponde a inversiones inmobiliarias, mientras que en torno a dos millones están colocados en inversiones financieras a largo plazo, y el resto en liquidez.

Una estructura prudente, alejada de apuestas especulativas y centrada en activos tangibles con rentabilidad recurrente vía alquiler y potencial de revalorización.

Hakimi nunca ha presumido públicamente de esta faceta. Prefiere dejar que los números hablen: desde 2019 ha inyectado más de cinco millones de euros de sus ingresos en la sociedad, transformando salarios en patrimonio.

A sus 27 años, el lateral marroquí ha demostrado que su mejor defensa -también fuera del campo- es adelantarse al futuro.