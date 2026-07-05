El Real Madrid hace oficial el fichaje de Denzel Dumfries tras pagar su cláusula de 20 millones: firma hasta 2030

Denzel Dumfries, tras uno de sus últimos partidos con el Inter de Milán. Inter Inter

Denzel Dumfries jugará la próxima temporada y las tres siguientes en el RealMadrid. Hasta 2030. El lateral neerlandés es el cuarto fichaje del nuevo proyecto de JoséMourinho, tras Cucurella, Bernardo Silva y Konaté.

A sus 30 años, llega procedente del InterdeMilán. El club blanco ha activado una cláusula de rescisión, sólo válida para equipos de fuera de la Serie A, que libera a

Dumfries a cambio de 20 millones de euros. Una oportunidad de mercado de las que gustan en el Bernabéu.

Comunicado Oficial: Dumfries. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 5, 2026

La segunda: Trent Alexander-Arnold, fichado el verano pasado desde Liverpool con grandes expectativas. Fue de menos a más en su proceso de adaptación, pero su perfil -más técnico- requería de una alternativa física. Ese es Dumfries.

La génesis del movimiento hay que buscarla en dos nombres. La primera y más dolorosa: la de DaniCarvajal, quien se despidió del madridismo en mayo con una carrera marcada por la gloria pero truncada en el tramo final por una sucesión de lesiones que le impidieron renovar.

Desde diciembre, medios italianos apuntaban a que el jugador buscaba su último gran contrato y que el Inter, consciente de que la situación era difícil de resolver, no trataría de retenerle si venía algún club extranjero con el dinero de la cláusula.

Una promesa electoral

La operación tomó velocidad real cuando FlorentinoPérez, en plena campaña electoral para los comicios del 7 de junio, anunció en el programa Horizonte de Cuatro que tenía cerrado al lateral neerlandés, condicionando el anuncio a su victoria en las urnas.

El propio VVSmitshoek -el modesto club del Ridderkerk donde Dumfries aprendió a jugar- lo adelantó en redes sociales antes de cualquier comunicado oficial, y el jugador lo confirmó implícitamente respondiendo con un corazón naranja y uno negro.

Con el acuerdo firmado y las pruebas médicas superadas, el camino hacia el Bernabéu quedó despejado.

Denzel Dumfries, con los trofeos de la Serie A y la Coppa conquistados con el Inter la pasada temporada. Inter

El encaje de Dumfries en el esquema de José Mourinho no precisa de grandes adaptaciones. El técnico portugués, que regresa al banquillo madridista 13 años después, tiene en el 4-2-3-1 su sistema de cabecera, un modelo que en fase ofensiva invita a los laterales a proyectarse por las bandas y que en transición busca la verticalidad antes que la posesión elaborada.

El perfil del neerlandés -físico descomunal para un lateral, casi 1,90 metros, una potencia que le permite recorrer todo el flanco durante 90 minutos y una peligrosidad en el área a balón parado que en el Inter le dio once goles en la pasada temporada- es exactamente lo que el Special One necesita.

Antes de cerrarse el acuerdo, Mourinho fue consultado por el Madrid sobre el fichaje y dio luz verde sin dudarlo, valorando especialmente la disciplina táctica y el crecimiento defensivo que Dumfries ha demostrado en la Serie A.

Quienes sigan a la selección neerlandesa ya le conocen de sobra: Dumfries, que ha firmado un Mundial notable con dos asistencias, lleva años siendo el motor de la banda derecha de los Países Bajos.

Y en el Inter fue mucho más que un lateral fiable: se convirtió en un arma ofensiva con cifras de extremo, acumulando más de 20 goles en cinco temporadas en Milán.