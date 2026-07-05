James, 34 años: "Cuando llegué a Qatar me pagaron mucho dinero, pero mi vida privada se convirtió en una pesadilla"

Con 34 años y convertido en uno de los grandes referentes de la selección colombiana, James Rodríguez dejó una de las confesiones más llamativas de su carrera al recordar su paso por Qatar y las dificultades que encontró para adaptarse.

El centrocampista colombiano fichó por el Al-Rayyan en septiembre de 2021, después de abandonar el Everton. En una entrevista concedida tiempo después a Globo Esporte, reconoció que el importante salario fue clave para aceptar la propuesta.

"Cuando llegué a Qatar me pagaron mucho dinero, pero mi vida privada se convirtió en una pesadilla", aseguró entonces el futbolista, al explicar que el cambio cultural terminó afectando su día a día fuera del terreno de juego.

James contó que una de las primeras situaciones que le sorprendió se produjo en el vestuario. Explicó que estaba acostumbrado a ducharse desnudo, pero que sus compañeros le advirtieron de que esa práctica no era habitual.

"Estoy acostumbrado a ducharme desnudo, pero allí mis compañeros me dijeron que no podía hacerlo así. Me asusté", relató el colombiano al recordar aquel episodio vivido durante su etapa en el fútbol catarí.

James Rodríguez, durante el partido ante Uzbekistán. Reuters

Las diferencias también aparecieron a la hora de comer. James explicó que sus compañeros utilizaban las manos para alimentarse y esperaban que él hiciera exactamente lo mismo durante las concentraciones del equipo.

"Me ofrecían la comida con la mano y les decía que no. Pedía cubiertos y me respondían que comiera con la mano. Les dije que estaban locos, que no iba a hacerlo", recordó en aquella conversación.

El internacional colombiano admitió que esas diferencias culturales complicaron mucho su adaptación al país. Aunque nunca cuestionó las costumbres locales, sí reconoció que le resultó difícil acostumbrarse a una forma de vida completamente distinta.

Su aventura en el Al-Rayyan terminó poco después. Durante su estancia disputó 16 partidos oficiales y marcó cinco goles antes de abandonar el club para continuar su carrera lejos de Qatar.

Con el paso del tiempo, aquellas declaraciones volvieron a cobrar relevancia. James dejó claro que el elevado salario había influido en su decisión de marcharse al fútbol catarí, pero también reconoció que la experiencia personal estuvo muy lejos de ser positiva y que las diferencias culturales marcaron una de las etapas más complicadas de su trayectoria deportiva.

Pese a todo, el colombiano siempre mostró respeto por la cultura del país, aunque reconoció que nunca consiguió sentirse plenamente integrado allí y por eso no estuvo mucho tiempo.