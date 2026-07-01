El éxito de Marcus Rashford fuera del fútbol: un imperio de 5 empresas y 17 millones de euros en inversiones inmobiliarias

Marcus Rashford disputa el Mundial con Inglaterra no solo como uno de los referentes ofensivos de la selección de Inglaterra, sino como una figura que ha convertido su carrera en un proyecto multiplataforma.

Es futbolista, activista contra la pobreza infantil y, cada vez con más peso, empresario con un entramado de sociedades e inversiones que se ha consolidado mientras cambiaba de club y dejaba atrás su etapa en el Barça.

El núcleo de ese imperio se articula alrededor de cinco compañías agrupadas bajo la marca MUCS, creadas para canalizar sus derechos de imagen, sus inversiones financieras y su apuesta por el ladrillo.

La principal, MUCS Enterprises, gestiona campañas comerciales y acuerdos publicitarios de alto nivel, apoyada en una imagen pública muy potente tras sus campañas por los menús escolares gratuitos y su reconocimiento como una de las caras visibles de la lucha contra el hambre infantil en el Reino Unido.

A ella se suman MUCS Investments, orientada a productos financieros; MUCS Security, especializada en servicios de vigilancia privada para viviendas de alto valor; y dos vehículos centrados en ladrillo: MUCS Properties y MUCS Developments.

Es en este último bloque donde Rashford ha construido una base patrimonial sólida, que las informaciones recientes sitúan en torno a los 15 millones de libras invertidas en inmuebles, es decir, unos 17,5 millones de euros al cambio aproximado actual.

Se trata de un paquete de casas y pisos en Mánchester y otras zonas del norte de Inglaterra, con una mezcla de propiedades destinadas al alquiler y proyectos residenciales en desarrollo, que funcionan como colchón económico ante un mercado futbolístico cada vez más volátil.

Marcus Rashford, con Inglaterra en el Mundial. Reuters

En los últimos años, el delantero ha reforzado esta línea de negocio al tiempo que gestionaba la reconfiguración de su carrera deportiva, entre su salida del Manchester United y varias cesiones -incluida la última al FC Barcelona- manteniendo su perfil inversor en paralelo a las negociaciones de contratos.

Las cuentas presentadas ante el registro mercantil británico para el ejercicio comprendido entre mayo de 2021 y abril de 2022 ofrecen una fotografía clara del volumen de este conglomerado: sus empresas generaron en ese periodo unos 17,7 millones de libras de ingresos -cerca de 20,3 millones de euros- y declararon activos superiores a los 31 millones de libras, equivalentes a unos 35,6 millones de euros.

En aquella ventana temporal, el peso económico de su estructura empresarial llegó a situarse por encima de lo que percibía como salario deportivo, una señal del grado de profesionalización de su gestión fuera del césped.

A todo ello se suma su entrada en marcas de consumo como Nala's Baby, firma de productos de cuidado para bebés impulsada por el rapero Krept, donde Rashford participa como inversor junto a otros futbolistas como Jadon Sancho, conectando su capital con un nicho vinculado a familias jóvenes y retail masivo.

En plena Copa del Mundo, con Inglaterra buscando protagonismo y él redefiniendo su futuro tras su paso por el Barça, el delantero se presenta como un caso singular: un jugador que ha convertido su estabilidad económica en un proyecto empresarial con peso propio, tan planificado como su carrera deportiva.