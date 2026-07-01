El éxito de Guti fuera del fútbol: viviendas de 1.000 metros cuadrados y fincas en la paradisiaca Ibiza

Tras colgar las botas, José María Gutiérrez 'Guti' ha sabido reinventarse, manteniendo su figura muy presente en el imaginario de los aficionados. Hoy, su vida transita lejos del césped, basándose en la opinión pública, su familia y los platós.

Aunque apostó inicialmente por formarse como entrenador -con etapas en la cantera del Real Madrid, el Besiktas y el Almería-, su paso por los banquillos fue breve. Guti decidió explotar su talento comunicativo regresando a 'El Chiringuito de Jugones'. Con un discurso propio, irónico y cercano, se ha convertido en un tertuliano estrella. Esta faceta la complementa en la actualidad comentando cada fin de semana los partidos de La Liga en DAZN.

Lejos de los focos de los platós de televisión y del clamor del Santiago Bernabéu, José María Gutiérrez 'Guti' ha sabido orquestar un retiro dorado cimentado sobre una base muy sólida: el sector inmobiliario. El exjugador del Real Madrid esconde una faceta analítica en los despachos.

El origen de su red de seguridad económica se remonta al año 2000. Mientras deslumbraba en el terreno de juego y levantaba títulos vestido de blanco, Guti demostró una madurez empresarial inusual al fundar JAZ 14 S.L. (cuyo nombre hace un claro guiño a su inicial, las de sus hijos mayores y a su mítico dorsal).

Esta sociedad mercantil, dedicada en exclusiva a la compraventa y explotación de solares y fincas, se convirtió en el vehículo principal para diversificar sus millonarios ingresos y no depender únicamente del balón.

A través de esta matriz y de otras inversiones estratégicas, el excentrocampista ha ido moldeando un patrimonio inmobiliario de gran calado. Su cartera de propiedades se centra en el mercado de alto nivel, con activos de lujo repartidos principalmente entre la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares.

En Ibiza, por ejemplo, ha gestionado fincas y residencias tasadas en varios millones de euros, aprovechando el altísimo tirón turístico y la exclusividad de la isla para sacar gran rentabilidad. En Pozuelo de Alarcón cuenta con una vivienda de 1.000 metros cuadrados construidos.

La verdadera aceleración de sus negocios llegó alrededor del año 2010. Consciente de que su etapa en la élite del fútbol llegaba a su fin, Guti intensificó sus movimientos en el mercado del ladrillo. Esta previsión fue clave: supo escuchar a sus asesores y reinvertir los salarios de su etapa como futbolista en activos tangibles que asegurasen su futuro.

Hoy en día, el madrileño disfruta de una estabilidad financiera envidiable. Si bien sus contratos con cadenas como DAZN o Mega mantienen su perfil mediático en lo más alto, es el sector inmobiliario el verdadero sostén de su elevado nivel de vida.

Guti ha demostrado que, más allá de la genialidad que le caracterizaba de corto, en el terreno de los negocios ha ejecutado una estrategia constante y segura. Un pase en profundidad directo a la tranquilidad económica.