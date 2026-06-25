El éxito de Fernando Gago (40) lejos del fútbol: su propia marca de vino es fabricada por una de las bodegas más prestigiosas

Fernando Gago construyó una carrera destacada en el fútbol argentino e internacional, primero como jugador y después como entrenador.

Sin embargo, en los últimos años comenzó a desarrollar un perfil empresarial alejado de los terrenos de juego, vinculado a una de las actividades más emblemáticas de Mendoza: la producción de vino.

El exmediocampista de Boca Juniors, Real Madrid y la selección argentina apostó por el mundo vitivinícola a partir de una inversión realizada en San Rafael, una de las regiones productoras más reconocidas de la provincia.

Allí adquirió una finca con viñedos y puso en marcha un proyecto propio que dio origen a una marca de vino inspirada en su historia deportiva.

La etiqueta elegida fue "El 5", una referencia directa al número que lo acompañó durante gran parte de su trayectoria como futbolista.

Fernando Gago. Europa Press

El emprendimiento nació inicialmente como una actividad paralela a su carrera profesional, aunque con una fuerte identidad personal y un vínculo directo con el lugar donde se elabora.

La producción del vino está a cargo de Familia Ibarra, una bodega de gran reconocimiento en la zona de San Rafael. La elección no fue casual: se trata de una firma con experiencia en la elaboración de vinos mendocinos y con presencia consolidada dentro del sector.

Según trascendió, la bodega trabaja con la materia prima proveniente de la finca adquirida por Gago y participa en el desarrollo de las distintas etiquetas del proyecto.

Lejos de limitarse al fútbol, Gago se suma así a una tendencia cada vez más habitual entre deportistas de élite que buscan diversificar sus inversiones y construir negocios propios una vez alcanzada la estabilidad económica.

En su caso, el vino aparece ligado tanto a una oportunidad comercial como a una pasión personal.

Aunque la iniciativa comenzó con una escala reducida y sin pretensiones industriales, el interés que genera el nombre del exfutbolista ha contribuido a darle visibilidad dentro del mercado.

El proyecto combina la tradición vitivinícola mendocina con la imagen de una de las figuras más reconocidas del fútbol argentino de las últimas dos décadas.

A sus 40 años, Gago continúa ligado al deporte, pero también avanza en una faceta empresarial que demuestra que su apuesta por el éxito no termina cuando se apagan las luces del estadio.