El éxito de Brahim Díaz, 26 años, fuera del fútbol: su negocio 'premium' compartido con Antoine Griezmann

El Mundial también está sirviendo a Brahim Díaz para proyectar otra versión de sí mismo: la del futbolista que ha empezado a construir un patrimonio más allá del césped.

Mientras disputa la Copa del Mundo con Marruecos, el malagueño de 26 años se presenta como algo más que un jugador del Real Madrid: es copropietario de una marca de bebida funcional ‘premium’ junto a Antoine Griezmann, rival sobre el campo con el Atlético.

El negocio se llama WTR ONE y se inscribe en la ola de productos saludables que ha seducido a buena parte de la élite del fútbol europeo.

La marca no nace como un simple patrocinio, sino como una inversión: Brahim y Griezmann compran y relanzan una firma de agua enriquecida con vitaminas y minerales, elaborada con agua de manantial procedente de fuentes naturales de Suecia, orientada a un estilo de vida activo y a un público dispuesto a pagar más por un plus funcional.

El proyecto se hace público a comienzos de 2025, cuando ambos futbolistas aparecen como nuevos propietarios en los canales oficiales de la compañía y en la presentación a medios.

A partir de ahí, WTR ONE se reposiciona en el mercado como una bebida de hidratación “inteligente”, con una gama corta pero muy definida: frambuesa con vitaminas E, D y B12, limón con complejo B y zinc, o melocotón con antioxidantes y extracto de té, cada una pensada para apuntalar aspectos como el sistema inmune, la concentración o la recuperación tras el esfuerzo.

El precio termina de dibujar el enfoque aspiracional: un pack de 12 botellas se mueve en torno a los 30 euros, claramente por encima de las aguas saborizadas convencionales.

Brahim Díaz y Antoine Griezmann promocionando su marca WTR ONE

Es un producto pensado para supermercados y venta online, pero con narrativa de lifestyle: deportistas de élite que recomiendan la misma bebida que consumen en su rutina diaria.

Las informaciones que siguen el negocio coinciden en un matiz importante: ni Griezmann ni Brahim se limitan a prestar su imagen.

Son socios de capital, participan en las decisiones de lanzamiento y posicionamiento y han colocado una parte relevante de sus ahorros en un segmento -el de las bebidas funcionales- que lleva años creciendo a doble dígito en Europa.

Para Brahim, criado en un barrio humilde de Málaga y con un presente que le sitúa disputando un Mundial con Marruecos y peleando por títulos con el Madrid, WTR ONE es una declaración de intenciones: la de un jugador que no quiere que su futuro económico dependa solo del siguiente contrato.

Un negocio a medias con Griezmann que explica por qué, con 26 años, su nombre empieza a aparecer también en páginas de economía.