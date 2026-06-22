Julián Álvarez pide al Atlético salir traspasado y cumplir su "sueño" de jugar en el Barça: "Es lo mejor para todos"

Julián Álvarez ha comunicado oficialmente al Atlético de Madrid su firme deseo de abandonar la disciplina rojiblanca de manera inmediata.

El detonante definitivo se produjo tras la victoria de la selección argentina frente a Austria. Se paró ante los micrófonos y dejó muy claras sus intenciones: "Trato de ser una persona honesta, hablé con las personas del club y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir un sueño".

Estas palabras confirman de manera oficial lo que venía gestándose en las últimas semanas tras bambalinas: la desconexión total del jugador con el planteamiento táctico de Diego Pablo Simeone y la firme convicción de que su etapa en la capital española ha llegado a su fin.

💣💥 Julián Alvarez: “Quiero hacer realidad mi sueño. He hablado con las personas del club con las que tenía que hablar. Lo mejor para mi futuro es una transferencial”.



Julián ya se ha mojado … pic.twitter.com/Ahe5uk1PeN — Carlos Monfort (@monfortcarlos) June 22, 2026

Este anuncio supone el clímax del monumental culebrón veraniego que vincula estrechamente al atacante con el FC Barcelona. Desde la Ciudad Condal, la dirección deportiva azulgrana tiene entre ceja y ceja al argentino como la pieza angular para liderar el proyecto ofensivo del club.

Sin embargo, debido a las conocidas y estrictas limitaciones financieras de la entidad catalana, el Barça le había exigido a Julián un gesto público y contundente para poder activar la operación y obligar al Atlético a sentarse a negociar.

Al declarar abiertamente su intención de buscar una transferencia para cumplir su "sueño" -que muchos interpretan como vestir la camiseta culé-, Álvarez le ha entregado en bandeja al Barcelona la llave del traspaso.

El delantero prioriza el estilo asociativo y la propuesta de alta presión que se ofrece en el Camp Nou por encima de las millonarias propuestas que le han llegado desde la Premier League.

Más de 150 millones

Por si el escenario no fuera lo suficientemente complejo, todo apunta a que la salida del delantero se convertirá en una operación de mucho dinero, alcanzando cifras históricas para el mercado de fichajes.

De hecho, todas las previsiones indican que el coste final del traspaso se irá irremediablemente por encima de los 150 millones de euros, una tasación desorbitada que tiene un claro responsable: el Real Madrid.

Hace unas semanas, el club presidido por Florentino Pérez irrumpió en la puja sacudiendo las altas esferas del fútbol europeo al presentar una mareante oferta de 150 millones que fue rechazada por el Atlético.

Al lanzar esa propuesta multimillonaria hace unas semanas, el conjunto blanco logró su verdadero objetivo: establecer un nuevo piso económico y encarecer drásticamente el fichaje. Ahora, cualquier club que desee hacerse con los servicios de Julián Álvarez —con el FC Barcelona a la cabeza— es plenamente consciente de que deberá superar esa barrera de los 150 millones.