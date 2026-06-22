Fede Valverde: "Mis papás y mis hermanos lucharon para que tuviera un par de zapatos y eso es más sacrificado que lo mío"

Detrás de los focos de los grandes estadios del fútbol mundial, de la gloria que otorga el escudo del Real Madrid y del reconocimiento internacional, siempre habita una historia de raíces profundas.

Federico Valverde, uno de los mediocampistas más determinantes del planeta y actual referente en la capitanía del equipo blanco, mantiene intacta la memoria de sus orígenes humildes en Uruguay. Su arrollador despliegue físico sobre el césped no es casualidad; es el reflejo directo de los valores de esfuerzo y constancia que absorbió en su hogar desde niño.

El jugador uruguayo dejó una de sus reflexiones más conmovedoras y personales durante una entrevista exclusiva concedida a DAZN. La charla, que vio la luz el 30 de junio de 2025, sirvió para repasar su estatus como uno de los líderes indiscutibles del vestuario madridista tras la salida de leyendas del club, pero derivó rápidamente hacia el plano más íntimo.

Al ser preguntado por su mentalidad infatigable, Valverde desvió los méritos propios para ensalzar la figura de sus seres queridos. Con absoluta naturalidad, el centrocampista explicó el espejo en el que se mira cada día: "A nosotros nos toca en el fútbol, pero yo siempre tengo el ejemplo de mis papás y de mis hermanos".

Fue en ese preciso instante de la conversación cuando pronunció las palabras exactas que definen su escala de valores: "Mis papás y mis hermanos lucharon para que tuviera un par de zapatos y eso es más sacrificado que lo mío".

Valverde celebra su segundo gol ante el Manchester City. Reuters

Con esta frase, el charrúa resumió el agradecimiento eterno hacia aquellos que se desvivieron en Montevideo para que él pudiera dar sus primeros pasos en el balompié.

Esta declaración se conecta de forma directa con lo que el futbolista ha relatado en otras ocasiones sobre su infancia, recordando a un padre que trabajaba como guardia de seguridad y a una madre incansable que empujaba un pesado carro de cajas para vender juguetes en las ferias callejeras de su país natal.

Para Valverde, correr los noventa minutos detrás de un balón bajo las mejores condiciones posibles jamás podrá compararse con las verdaderas dificultades de la vida cotidiana que afrontó su familia.

El testimonio de Valverde no solo resalta su calidad humana, sino que también ofrece una valiosa lección de humildad dentro de un deporte muchas veces rodeado de opulencia.

Al recordar de dónde viene y quiénes se sacrificaron por él, el 'Pajarito' demuestra que la verdadera grandeza de un deportista no se mide por los títulos en las vitrinas, sino por la fidelidad a sus principios y el respeto eterno a sus raíces.