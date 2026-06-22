El éxito de Nacho Fernández (36), fuera del fútbol: posee el 50% de la ganadería del torero Alejandro Talavante

Nacho Fernández con un capote durante la celebración de la victoria del Real Madrid en la Champions de 2022.

Mientras desarrolla la recta final de su carrera deportiva, Nacho Fernández también ha consolidado una faceta empresarial poco conocida para el gran público.

El exjugador del Real Madrid es copropietario de la ganadería de reses bravas del torero Alejandro Talavante, una sociedad que nació de una amistad forjada hace años y que se ha convertido en uno de sus proyectos más relevantes fuera de los terrenos de juego.

La operación se hizo pública a finales de 2022, cuando trascendió que Nacho había adquirido el 50% de la ganadería Talavante.

Según informaron entonces diversos medios especializados y generalistas, el acuerdo convirtió al futbolista madrileño y al diestro extremeño en socios a partes iguales de un hierro fundado por Talavante en 2010.

La ganadería se formó inicialmente con vacas y sementales procedentes de Núñez del Cuvillo, a los que posteriormente se añadieron reses de Garcigrande.

Nacho Fernández, en su presentación con el Al Qadsiah. AL QADSIAH

La relación entre ambos va mucho más allá de los negocios. Nacho ha mostrado en numerosas ocasiones su afición por la tauromaquia, asistiendo con frecuencia a plazas de toros para acompañar a Talavante.

Ya en 2023, durante los Sanfermines, el futbolista acudió a Pamplona para presenciar una corrida de su amigo y socio, una presencia que evidenciaba la estrecha vinculación que mantiene con el mundo taurino.

Aunque el acuerdo empresarial se cerró en diciembre de 2022, algunas informaciones publicadas posteriormente señalaron que la implicación de Nacho en el proyecto ganadero se fue desarrollando de forma progresiva y que su papel como ganadero comenzó a adquirir una mayor visibilidad pública durante 2024.

El proyecto ganadero

El proyecto continúa activo. En una entrevista publicada en diciembre de 2025, Alejandro Talavante destacó la evolución de la ganadería y reconoció expresamente el papel de Nacho Fernández como compañero en esta aventura empresarial.

El torero subrayó que ambos comparten una gran pasión por el toro bravo y afrontan el proyecto con una visión a largo plazo, centrada en la calidad genética y el desarrollo de la cabaña ganadera.

De esta manera, el madrileño ha logrado trasladar una de sus grandes aficiones personales al ámbito empresarial.

Más allá de los éxitos conquistados sobre el césped, el ex internacional español ha encontrado en la ganadería un proyecto de futuro que le mantiene estrechamente ligado al campo bravo y al mundo taurino.