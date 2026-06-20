El refugio de Dani Olmo (28) en un pueblo español: un castillo del siglo XII y una joya patrimonio de la humanidad

Dani Olmo es uno de los nombres más destacados del fútbol español actual. El futbolista creció en el barrio de Sant Pere Nord, en Terrassa, una zona que hoy cuenta con cerca de 16.000 habitantes y donde dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol.

El jugador nunca ha ocultado el vínculo que mantiene con su ciudad natal: "Yo no soy de Barcelona, yo soy de Terrassa", ha afirmado en varias ocasiones, reivindicando con orgullo sus raíces.

En una entrevista reciente, Olmo recordó uno de los momentos más importantes de su carrera internacional: la posibilidad de representar a Croacia en lugar de España.

Tras varios años en el fútbol croata, la federación balcánica llegó a plantearle la nacionalización de cara al Mundial de 2018.

Sin embargo, el futbolista asegura que nunca contempló seriamente esa opción. "Soy español y siempre me he sentido así. Ellos querían nacionalizarme para el Mundial de 2018 y, aunque quizás me ofrecían más seguridad, yo sabía que mi oportunidad con España terminaría llegando", explicó.

Dani Olmo posa durante una entrevista. GQ

La antigua Égara romana se transformó entre los siglos XIX y XX en uno de los grandes centros industriales de Cataluña. La ciudad llegó a albergar más de cuarenta fábricas, la mayoría vinculadas al sector textil, una actividad que impulsó su crecimiento económico y urbano.

Buena parte del patrimonio modernista que aún conserva Terrassa tiene su origen en aquella etapa de esplendor industrial, convirtiendo a la ciudad en un auténtico testimonio de su pasado.

Vallparadís, el pulmón verde de la ciudad

Entre los espacios más emblemáticos de Terrassa destaca el Parc de Vallparadís, uno de los parques urbanos más extensos de Cataluña. Con una longitud de 3,5 kilómetros, atraviesa la ciudad de norte a sur y reúne diferentes zonas de ocio y recreo, como una piscina municipal y un tren en miniatura.

Su configuración, resguardada del tráfico y del bullicio urbano, lo convierte en un lugar privilegiado para pasear y disfrutar de la naturaleza en pleno entorno urbano.

En la parte alta del parque se alza el Castillo Cartuja de Vallparadís, una construcción del siglo XII que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad. Originalmente concebido como residencia señorial, el edificio pasó a manos de una comunidad monástica en el siglo XIV.

En la actualidad, alberga la sede principal del Museo de Terrassa, desde donde se difunde la historia y el legado cultural del municipio.

A escasa distancia del castillo se encuentra la Seu d'Ègara, uno de los conjuntos monumentales más importantes de Cataluña y declarado Monumento Nacional.

El recinto está formado por las iglesias de San Pedro, Santa María y San Miguel, y conserva vestigios de las distintas civilizaciones que ocuparon la zona a lo largo de los siglos.

Entre sus elementos más destacados figuran restos íberos, mosaicos y columnas romanas, retablos góticos y las excepcionales pinturas visigodas, consideradas únicas en toda Europa.