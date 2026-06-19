La justicia francesa confirma que Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación

Achraf atiende a los medios en la rueda de prensa previa al partido ante el Arsenal en Champions. Europa Press

El jugador marroquí del PSG Achraf Hakimi será juzgado por violación después de que el Tribunal de Apelación rechazara su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados tras haber sido denunciado por una joven en 2023.

El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial 2026, a pocas horas del partido que su selección disputará frente Escocia.

Hakimi no tardó en reaccionar y lo hizo con un mensaje en redes sociales en el que dijo tener "la sensación de ser un blanco fácil".

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

"Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia", añadió en su comunicado.

El juicio deberá celebrarse en los próximos meses, algo que lamenta Fanny Colin, la abogada de Hakimi: "No se han tenido en cuenta las contradicciones y mentiras del demandante, su ocultamiento a las autoridades judiciales, su obstrucción a la verdad e incluso sus evaluaciones psicológicas que confirmaban su ambivalencia y falta de claridad respecto a los hechos que denunciaba".

Los hechos

Los hechos investigados ocurrieron en febrero de 2023, cuando una joven de 24 años asistió a la residencia del futbolista en Boulogne-Billancourt tras haber contactado con él previamente a través de Instagram.

Según la versión de la denunciante, el encuentro derivó en relaciones sexuales no consentidas que terminaron cuando ella logró abandonar la vivienda con la ayuda de una amiga a la que alertó por mensaje.

Tras presentarse inicialmente en una comisaría de Val-de-Marne para relatar lo sucedido, las autoridades abrieron una investigación penal que desembocó en la imputación formal del internacional marroquí en marzo de 2023.

A partir de ese momento, Hakimi quedó bajo un régimen de control judicial, una medida cautelar que restringía ciertos aspectos de su rutina pero que le permitió seguir adelante con su carrera profesional en el PSG.

Desde el inicio del procedimiento, el entorno del jugador ha rechazado categóricamente las acusaciones.

Su abogada calificó en su momento de "incomprensibles e insensatas" las intenciones de la fiscalía de elevar el caso a juicio, argumentando que el expediente carece de pruebas sólidas y asegurando que utilizarán todos los recursos legales disponibles para demostrar su inocencia.