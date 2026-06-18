Alcalá de Henares no es solo el indiscutible motor industrial y económico del Corredor del Henares, sino el rincón del mundo donde el colegiado internacional Carlos del Cerro Grande encuentra el orden y la calma lejos de la inmensa presión de los estadios.

Mientras el árbitro madrileño asume el exigente control del videoarbitraje (VAR) bajo la atenta mirada del planeta del fútbol en esta cita mundialista, su ciudad natal continúa respirando ese aire señorial inconfundible.

Es una urbe vibrante que combina a la perfección los ecos literarios del Siglo de Oro con el latir de una población moderna que ya supera los 200.000 habitantes, todos ellos profundamente orgullosos de sus raíces, las cuales se remontan a la antigua urbe romana de Complutum.

Caminar por el casco antiguo complutense es realizar un viaje directo al corazón de la historia académica y cultural de España. El gran orgullo de sus vecinos, un honor que Del Cerro Grande lleva como bandera allá donde viaja, es lucir el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, concedido por la UNESCO en 1998.

El imponente Colegio Mayor de San Ildefonso, la Universidad fundada por el visionario Cardenal Cisneros en 1499, vigila el devenir de una ciudad que vio nacer y formarse a las mentes más brillantes de la literatura hispana.

Su impresionante fachada plateresca es el preámbulo perfecto a su histórico Paraninfo, el solemne escenario donde cada año se entrega el prestigioso Premio Cervantes de Literatura. No existe rincón en esta ciudad donde las piedras de sus edificios centenarios no hablen de un pasado académico inigualable.

Pero hablar de Alcalá es, irremediablemente, hablar de don Miguel de Cervantes Saavedra. El ilustre autor de Don Quijote de la Mancha impregna la identidad local desde su céntrica e icónica Plaza de Cervantes, flanqueada por el histórico Corral de Comedias, hasta la siempre transitada Calle Mayor.

Esta vía, célebre por ser la calle con soportales a ambos lados más larga de toda España, alberga en su recorrido el Museo Casa Natal de Cervantes, un imán cultural que atrae a miles de visitantes de todos los continentes.

Para los alcalaínos, el espíritu cervantino no es un simple reclamo turístico; es una forma de vivir que eclosiona cada mes de octubre con el espectacular Mercado Cervantino, transformando el centro en el evento de época más multitudinario de Europa.

Sin embargo, no todo es historia, arquitectura y letras en este refugio madrileño. Tras una intensa jornada paseando por sus calles empedradas, la rica gastronomía local se erige como el broche de oro perfecto. Los visitantes suelen maravillarse primero con su generosa tradición de tapas, un rito social irrenunciable en la ciudad, pero el verdadero tesoro espera al final del menú.

La costrada de Alcalá se corona de forma indiscutible como el postre estrella. Este milhojas celestial, creado por antiguos pasteleros reales en el siglo XIX, superpone sucesivas y crujientes capas de hojaldre, una delicada crema pastelera y un merengue firme, todo ello rematado con almendra picada y gratinada.

Un bocado imprescindible, una auténtica obra de arte culinaria que compite en el corazón de los más golosos con las célebres almendras garrapiñadas de las monjas clarisas de San Diego.

Así se dibuja el cálido entorno de Carlos del Cerro Grande: un equilibrio perfecto entre la implacable exigencia de la élite deportiva internacional, el peso de un legado histórico monumental y el inconfundible sabor de una tradición dulce y centenaria que siempre atrapa a quien la descubre.