El Real Madrid envía el informe del 'caso Negreira' a la UEFA y solicita medidas disciplinarias contra el FC Barcelona

El Real Madrid ha dado un nuevo paso este miércoles en su ofensiva institucional contra el FC Barcelona y presentó ante los órganos disciplinarios de la UEFA el denominado 'informe Negreira'.

Es un dossier de aproximadamente 500 páginas que recoge tres décadas de arbitrajes en el fútbol español y que incluye toda la documentación relativa a los pagos realizados por el club azulgrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, José María Enríquez Negreira.

En su comunicado, el club blanco detalló que el escrito presentado pone en conocimiento de la UEFA "la existencia de evidencias relevantes que refuerzan de forma concluyente los indicios ya conocidos desde el inicio sobre la existencia de pagos prolongados en el tiempo, opacos y carentes de cualquier justificación verificable" realizados por el Barça a Negreira a través de distintas estructuras societarias.

Esos pagos, documentados entre 2001 y 2018, superaron los 8,4 millones de euros y se repartieron a lo largo de cuatro presidencias distintas del club catalán -Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu-, un periodo que el Real Madrid no considera en modo alguno prescrito desde la perspectiva del derecho deportivo.

El Madrid encuadra estos hechos como un problema estructural de primer orden. Según el comunicado, la situación configura "un riesgo sistémico de máxima gravedad para la integridad de las competiciones", al evidenciar la existencia de una "estructura de influencia indebida sobre el estamento arbitral, incompatible con los principios esenciales de igualdad competitiva, neutralidad, imparcialidad e imprevisibilidad del resultado deportivo".

No se trata, en la interpretación merengue, de un caso puntual o de una supuesta irregularidad aislada, sino de un modelo sistemático que habría operado durante casi dos décadas sin que ningún organismo deportivo lo haya sancionado de forma efectiva hasta la fecha.

El expediente de la UEFA

La UEFA abrió en marzo de 2023 un expediente informativo al Barcelona, encargando la investigación a los inspectores Jean Samuel Leuba y Mirjam Koller, quienes llegaron a enviar al club un cuestionario de 71 preguntas.

Sin embargo, el proceso quedó en un limbo institucional: el máximo organismo europeo condicionó cualquier decisión disciplinaria al desenlace del procedimiento penal en España, una postura que el Madrid rechaza frontalmente en su comunicado al considerar "inaceptable que esta situación se haya prolongado en el tiempo".

Enríquez Negreira se sometió en marzo a una nueva prueba forense. EFE

Con este escrito, el club blanco ha instado "la reanudación inmediata del expediente disciplinario incoado en su día por la UEFA", argumentando que "su persistencia compromete seriamente la credibilidad del fútbol, de sus instituciones y de sus dirigentes".

El Madrid pide que la UEFA actúe "en el ejercicio de su competencia propia, autónoma e independiente" y que adopte contra el FC Barcelona "las medidas disciplinarias y restauradoras que resulten procedentes", sin que ello implique anticipar ninguna calificación penal ni interferir en el trabajo de los tribunales ordinarios españoles.

El alcance de lo que el Real Madrid reclama va más allá de una simple sanción económica. La intención del club blanco es que la UEFA vete al Barça de las competiciones europeas y que, además, se le retiren los títulos conquistados durante el periodo en que se realizaron los pagos a Negreira -una petición sin precedentes en la historia del fútbol europeo-.

El FC Barcelona, por su parte, ha negado en todo momento que esos pagos tuvieran relación alguna con los arbitrajes. El club catalán sostuvo que los importes abonados correspondían a servicios de asesoramiento técnico. A pesar de ello, el Real Madrid no cejará en su empeño.

El comunicado cerró con una declaración de intenciones inequívoca: el club "reafirma su compromiso con la defensa de los valores esenciales del deporte" y continuará "impulsando cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar que hechos de esta naturaleza no queden impunes", tanto ante la UEFA como en el proceso penal en curso, donde figura como acusación particular desde el inicio.