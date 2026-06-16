El refugio de Gavi en un pueblo español: 40.000 habitantes, Cristóbal Colón lo visitó y tomates de hasta 2 kilos

Cuando necesita alejarse del foco mediático, Gavi encuentra refugio en Los Palacios y Villafranca, el municipio sevillano que le vio crecer. Allí comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol antes de emprender el camino que le llevó al FC Barcelona y a la selección española.

Con cerca de 40.000 habitantes, esta localidad situada al sur de Sevilla es uno de los municipios más importantes del Bajo Guadalquivir. Sus calles, plazas y tradiciones forman parte de la infancia del centrocampista, que mantiene un fuerte vínculo con el lugar donde nació.

La historia de Los Palacios y Villafranca también guarda episodios de gran relevancia. Entre ellos destaca su relación con Cristóbal Colón, quien pasó por la zona durante los preparativos de sus expediciones al Nuevo Mundo. Este vínculo histórico sigue siendo uno de los aspectos más destacados del patrimonio local.

Unai Simón charla con Gavi durante la primera pausa de hidratación. Reuters

Más allá de su pasado, el municipio es conocido en toda España por su potente actividad agrícola. La tierra fértil de la comarca ha convertido a Los Palacios y Villafranca en una referencia dentro del sector hortofrutícola andaluz.

El gran símbolo local es el tomate. El producto se ha transformado en una auténtica seña de identidad para generaciones de vecinos y agricultores. Su fama ha traspasado fronteras y es habitual encontrarlo en mercados y restaurantes de numerosos puntos del país.

La calidad de estos tomates ha dado lugar incluso a una denominación popular, el "bombón colorao". Se trata de una variedad muy apreciada por su sabor, textura y características de cultivo, elementos que han contribuido a consolidar la reputación agrícola de la localidad.

Algunos ejemplares alcanzan tamaños sorprendentes. En determinadas cosechas pueden encontrarse tomates cercanos a los dos kilos de peso, una peculiaridad que llama la atención de visitantes y consumidores y que refuerza la fama del municipio.

Gavi durante un partido con el FC Barcelona Europa Press

La importancia de este producto es tal que cada año se celebran actividades y jornadas dedicadas a promocionar el tomate palaciego. Estas iniciativas atraen a numerosos visitantes y sirven para poner en valor el trabajo del campo.

Pero Los Palacios y Villafranca no solo presume de agricultura. También se ha convertido en una destacada cantera de futbolistas. La localidad ha visto nacer a jugadores que han alcanzado la élite y que han llevado el nombre del municipio por toda España.

Entre ellos sobresale Gavi. El centrocampista azulgrana representa el orgullo de una localidad que combina historia, tradición y pasión por el deporte. Un rincón de Andalucía que sigue siendo su refugio cada vez que regresa a casa.